«Le rendez-vous des bons vivants» : au Salon de l'Agriculture, les produits locaux à l'honneur

Le Salon de l'Agriculture, ce n'est pas que les éleveurs ou les cultivateurs. Il y a aussi le hall des producteurs régionaux. C'est un peu une tradition pour les habitués du salon. Vers midi, les stands se transforment en petits restaurants et il y en a vraiment pour tous les goûts. Europe 1 s'est rendue au niveau des stands de la région Occitanie, plus précisément du Tarn, où Séverin et son équipe ont installé des tabourets et des tables hautes pour accueillir les visiteurs.

Fromage, charcuterie, vin...

Parmi les plats à découvrir pour ce premier jour du salon, "vous avez la traditionnelle soupe à l'ail, qui est devenue un grand classique. C'est une soupe à base d'ail rose de Lautrec, avec de la mayonnaise, des œufs et un peu de vermicelle. C'est très, très bon", souligne Séverin. "Ensuite, vous avez du veau du Ségala avec du fromage et après un peu plus classique, vous avez la charcuterie de Lacaune, en jambon, saucisson. Pour accompagner ça, il y a le vin de Gaillac qui complète la formule et vous pouvez vous faire un repas 100% tarnais."

Et alors que midi approche, il y a déjà beaucoup de monde. Tom et Philippe, n'ont pas perdu de temps pour venir se régaler. "Le Salon de l'Agriculture, c'est un peu le rendez-vous des bons vivants. On a pris une petite planche de charcuterie et un vin du Gaillac. C'était très bon", sourit Tom. "On valide à 100%", ajoute son ami.

Montrer "qu'on peut se régaler avec des produits locaux"

Une bonne nouvelle pour les exposants, dont l'objectif est de faire découvrir leur territoire aux visiteurs. "Le Tarn est un super département où on produit énormément de choses différentes donc le but est de le faire découvrir et de montrer qu'on peut faire un repas 100% tarnais sans forcément aller chercher des choses qui viennent de très loin et qu'on peut se régaler avec des produits locaux", explique Séverin.

Outre le Tarn, le Salon de l'Agriculture 2023 met en avant les producteurs de toutes les régions et tous les départements de France.