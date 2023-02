Saint-Valentin sous inflation : et pourquoi pas une balade au lieu d'un restaurant ?

Pour cette Saint-Valentin, avez-vous prévu… Un restaurant ? Un bar ? Un concert ? Ou bien une balade ? Nombreux sont ceux qui pourraient se laisser tenter par cette dernière option. Les rendez-vous romantiques abordables ont en effet la côte. Selon un sondage du site de rencontres Meetic dévoilé fin 2022, près d'un célibataire sur trois affirme avoir réduit son budget depuis six mois pour rencontrer l'âme sœur. Une conséquence directe de l’inflation.

"Il suffit d’un ticket de métro pour un super lieu de 'date'"

À Montmartre, le Mur bleu des Je t'aime, écrit en 250 langues scintille sous le soleil. Un lieu idéal pour déclarer sa flamme. "On est parti du 14e arrondissement de Paris ce matin et il suffit d'un ticket de métro pour arriver à ce super lieu, parfait pour un 'date'", s’enthousiasme Justin, étudiant de 22 ans, en plein rendez-vous justement avec sa copine Fatima, 21 ans.

Pour 56% des célibataires interrogés par Meetic, se balader en plein air est une activité à privilégier pour un premier rendez-vous. "Je préfère les lieux naturels comme la plage et les parcs", abonde Maïder, 20 ans, à la recherche de l'âme sœur. "On ne gagne pas des millions et ça coûte cher maintenant… Mieux vaut choisir un lieu gratuit que payant", renchérit-elle.

La Saint-Valentin à la maison

Faire un dîner chez soi est aussi plébiscité par 29% des sondés. Fatima, 52 ans, mariée depuis plusieurs années, n’en n’est pas à sa première rencontre. Mais cette année, la Saint-Valentin se fêtera à la maison pour des raisons économiques. "On va commander à emporter dans des petites boutiques pas trop chères", explique-t-elle. "On peut faire quelque chose de très romantique à la maison", insiste Fatima. "C’est nécessaire parce qu'à l'extérieur, ça devient trop cher… Et malheureusement, on ne peut plus se permettre ces sorties-là."

Une façon, par ailleurs, d'éviter le moment du règlement de la note, "gênant" pour un tiers des Français lors d’un rendez-vous galant.