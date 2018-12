Saint-Etienne : un ex-prêtre condamné à six mois de prison ferme pour agressions sexuelles sur mineur

Un ancien prêtre de 85 ans a été condamné vendredi par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne à 18 mois de prison, dont six mois ferme pour des agressions sexuelles sur un mineur dans les années 1990.

Plusieurs dizaines de victimes, selon le parquet. Régis Peyrard, ancien aumônier d'un lycée de Montbrison, dans la Loire, était suspecté d'avoir profité de sa fonction d'organisateur de camps de vacances d'été à Peisey-Nancroix, en Savoie, pendant de nombreuses années, pour abuser de jeunes garçons.

L'ex-prêtre, qui n'était pas présent à l'audience vendredi, était poursuivi dans cette affaire par un chef d'entreprise de la région stéphanoise de 38 ans, pour des faits commis alors qu'il avait 11 et 12 ans. Le parquet de Saint-Etienne, qui estime à plusieurs dizaines le nombre des victimes de Régis Peyrard, avait requis au procès le 20 novembre une peine de trois ans de prison, dont la moitié avec sursis.

De nombreuses plaintes et signalements. Au début des années 2000, l'ancien prêtre avait avoué à sa hiérarchie avoir commis des abus sexuels sur des mineurs entre les années 1980 et 1990. Mais les dizaines de plaintes et signalements transmis à l'Église et à la justice n'avaient pu jusqu'ici déboucher sur des poursuites car les faits étaient prescrits.

Le prêtre a fini par renoncer à sa qualité de religieux. L'évêque du diocèse de Saint-Etienne, Mgr Sylvain Bataille, avait annoncé à la presse en juillet 2017 que ce prêtre avait été "relevé de son ministère depuis 2000, parallèlement au signalement à la justice" d'agressions sexuelles de mineurs. L'évêque de Saint-Etienne, qui annonçait en avril avoir saisi la Congrégation pour la doctrine de la foi à Rome pour statuer de façon définitive sur son statut, a finalement obtenu cet été de l'octogénaire qu'il renonce lui-même à sa qualité de religieux. Le tribunal a ordonné qu'il soit inscrit au fichier des auteurs d'infractions sexuelles