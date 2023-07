Royaume-Uni : TikTok devient la première source d'information chez les jeunes

Les journaux, la radio et même la télévision sont relégués au second plan par la jeunesse britannique qui privilégie de très loin les réseaux sociaux. Selon les chiffres de l'Observatoire des communications du Royaume-Uni (Ofcom), relayés par The Guardian et BFMTV. TikTok est ainsi devenu la principale source d'information pour les jeunes de 12 à 15 ans outre-Manche. Ils sont en effet 28% à se servir de l'application pour suivre l'actualité.

La plateforme chinoise devance YouTube et Instagram, utilisés par 25% des jeunes Britanniques. Le premier média traditionnel - en l'occurrence les chaînes BBC One et BBC Two - n'arrive qu'en quatrième position. À noter qu'il y a un an, cette même étude dévoilait un trio de tête identique. L'Ofcom indique également que les 16-24 ans sont 30% plus susceptibles de s'informer par l'intermédiaire des réseaux sociaux que les publics plus âgés.

TikTok hors du top 10 chez les plus de 16 ans

Néanmoins, s'agissant des plus de 16 ans, le classement diffère de façon assez significative puisque la chaîne BBC One prend la première place et devance ITV, le premier groupe de télévision privé du pays, et Facebook qui devient alors le réseau social privilégié pour s'informer. Vient ensuite Twitter (7e juste derrière SkyNews) et Instagram. Quant à TikTok, l'application est carrément éjectée du top 10 chez les plus de 16 ans. Faut-il alors y voir un désintérêt des adultes pour les réseaux sociaux ? Loin de là.

Les chiffres de l'Ofcom démontrent en effet la popularité grandissante de ces canaux d'information auprès du public plus âgé. Près d'un adulte sur 10 utilise TikTok pour s'informer, propulsant ainsi la plateforme chinoise devant BBC Radio 1 ou encore Channel 5.

Un engouement surveillé de près outre-Manche, en témoigne cette interdiction de télécharger l'application sur les appareils gouvernementaux, décidée en mars dernier. Une mesure de "précaution", destinée à écarter toute menace de sécurité. Un mois plus tôt, c'est la commission européenne qui avait pris une décision similaire.