Désinformation : Paris dément de nouveau avoir envoyé des troupes en Ukraine

La France a dénoncé lundi sur le compte X de son ministère des Affaires étrangères une nouvelle campagne de désinformation affirmant que des soldats français avaient été déployés en Ukraine. "Les campagnes de désinformation sur le soutien de la France à l'Ukraine ne faiblissent pas, la preuve", souligne le Quai d'Orsay sur le réseau social, en montrant deux posts affirmant qu'une unité de la Légion étrangère commandée par un Français avait été envoyée se battre aux côtés de Kiev. "Non, la France n'a pas envoyé de troupes en #Ukraine", insiste la diplomatie française.

Une "information" du Asia Times

Le 4 mai, le site Asia Times affirmait que Paris avait déployé des hommes "en soutien de la 54e brigade ukrainienne mécanisée indépendante à Slaviansk", provenant du "3e régiment d'infanterie" de la Légion. Il ajoutait que cent hommes, spécialistes de "l'artillerie et la surveillance", étaient déjà partis sur un total prévu de 1.500. L'article, qui ne cite aucune source, a été repris de nombreuses fois sur différents réseaux sociaux, comme X, Facebook et Telegram, dans différentes langues, notamment en anglais et en français.

Il a aussi été utilisé par des médias établis comme le site indien Hindustan Times. En février, le président français Emmanuel Macron avait refusé d'exclure l'idée d'envoyer des troupes occidentales en Ukraine, suscitant sur les réseaux sociaux une vague de publications mêlant exagérations, approximations et infox. Jeudi, dans un entretien à l'hebdomadaire The Economist, Emmanuel Macron a de nouveau assumé cette position. "Si les Russes devaient aller percer les lignes de front, s'il y avait une demande ukrainienne – ce qui n'est pas le cas aujourd'hui – on devrait légitimement se poser la question".

Le président russe Vladimir Poutine a ordonné lundi la tenue prochaine d'exercices nucléaires en réponse aux propos de dirigeants occidentaux, dont Emmanuel Macron, selon le Kremlin. La thèse de soldats français déjà sur le front ukrainien "s'est installée depuis plusieurs semaines et est utilisée de manière régulière, soit directement par des comptes russes, soit par des proxies", a relevé un haut responsable français familier du dossier.

"Les attaques informationnelles se multiplient et sont quasiment quotidiennes", a-t-il assuré à l'AFP, estimant qu'elles visaient à la fois "les opinions russes, asiatiques, et francophones - en France ou en Afrique". Et "on en aura beaucoup d'autres", a-t-il estimé.

Début février, la France avait annoncé que l'organisme français de lutte contre les ingérences numériques étrangères, Viginum, avait mis au jour un réseau "structuré et coordonné" de sites diffusant de la propagande russe en Europe et aux États-Unis. Baptisé "Portal Kombat", ce réseau comptait alors 193 sites. En mars, c'est cette fois le ministère français des Armées qui avait dénoncé un faux site internet reprenant son logo officiel et invitant 200.000 Français à "s'engager en Ukraine", opération attribuée par plusieurs sources à des intérêts russes ou pro-russes.