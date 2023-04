Rouler à 110km/h sur l'autoroute au lieu des 130km/h : bonne ou mauvaise idée ?

Le ministère de la Transition énergétique recommande de rouler à 110 km/h au lieu de 130 km/hsur l'autoroute. Une recommandation à destination des salariés en déplacement professionnel. Rouler moins vite pour économiser du carburant et réduire les émissions de CO2, la logique semble en route dans les esprits. Sauf que cela reste très compliqué à mesurer et à mettre en place. Pourquoi ? Parce que les consommations de carburant n'ont pas baissé en 2022.

Argument écologique

Le gouvernement avait voulu montrer l'exemple à l'automne dernier. Les 60.000 véhicules utilisés par les fonctionnaires publiques de l'État, hors armée, doivent respecter la limitation de vitesse à 110 km/h. Une limitation qui permet de réduire de 20% à 25% les émissions de CO2 et faire baisser la consommation de carburant de 17% à 23%, en fonction du type de véhicule, selon l'Ademe.

Argument économique et sécuritaire

L'impact sur le pouvoir d'achat peut aussi convaincre les entreprises, selon Stéphane Amant, à la tête du pôle mobilité du cabinet de conseil Carbone 4. "Passer de 130km/h à 110km/h, c'est trois euros d'économiser tous les 100 kilomètres. Vous faites les calculs en fonction de la taille des flottes et des distances parcourues par les collaborateurs sur l'autoroute, ce n'est pas un 'game changer' [une révolution, NDLR] mais c'est toujours positif", affirme-t-il au micro d'Europe 1.

Réduire sa vitesse permettrait de gagner en moyenne 149 euros par ménage et par an, selon une étude du cabinet Asteres. L'autre argument majeur est celui de la sécurité routière. La violence d’un choc est deux fois plus importante à 130km/h qu'à 110km/h.