Sobriété énergétique : «Il faut diminuer la vitesse sur les autoroutes», affirme Sandrine Rousseau

Anticiper une possible interruption de livraison de gaz russe cet hiver est l'hypothèse avancée par Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique, la semaine dernière sur Europe 1. Les entreprises et les particuliers sont donc invités à adapter leurs comportements dès maintenant pour éviter les coupures d'électricité cet hiver. Pour Sandrine Rousseau, députée EELV-NUPES de la 9e circonscription de Paris, invitée d'Europe Matin mardi, il y a plusieurs autres solutions.

Augmenter le recours au télétravail pour diminuer notre consommation d'essence, baisser "la TVA sur les transports en commun", qu'elle "soit nulle ou à 5,5%", "diminuer la vitesse sur les autoroutes" et "faire en sorte que prendre le train soit plus facile et moins cher que la voiture"... Voici les quelques mesures énumérées par la députée sur Europe 1.

"Il faut remettre la table à l'endroit"

"Pour ceux qui ont la chance de partir en vacances, ça peut coûter bien moins cher de partir en voiture que de partir en train. Les billets de train sont à des tarifs incroyablement élevés !", a-t-elle lancé. "Ça, ça fait partie des mesures d'État que nous devrions prendre."

"Mais c'est pareil sur les transports en commun", a-t-elle poursuivi. "Pourquoi on paye autant des transports en commun alors qu'on sait que c'est éminemment moins émetteur de carbone ? Il faut vraiment remettre la table à l'endroit."