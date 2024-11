Romans-sur-Isère : retour dans le quartier de la Monnaie, un an après la mort de Thomas

Le 18 novembre 2023, Thomas, 16 ans, décédait à la suite d'un coup de couteau lors d'une bagarre à la sortie d'un bal à Crépol, dans la Drôme. Depuis, 14 personnes ont été arrêtées et sont toujours mises en examen. Des jeunes pour l'essentiel, issus du sensible quartier de la Monnaie, de Romans-sur-Isère. À l'occasion de ce triste anniversaire, Europe 1 s'est rendue sur place.

Le quartier de la Monnaie, ces barres d'immeubles, ces petites rues animées et son grand boulevard n'ont en apparence pas changé. Pourtant, depuis six mois, la zone ne fait plus vraiment parler d'elle. "Là, ça s'est calmé. Il y a quand même moins de bagarres, d'émeutes. Le soir, c'est plus calme. Apparemment, la gendarmerie en aurait arrêté 20 qui commettaient du trafic de drogue là, c'est sûrement pour ça que c'est plus calme", concède à Europe 1 Cathy, qui habite depuis 30 ans dans le quartier.

"Je reste sur le qui-vive"

Un constat confirmé par la maire de Roman, Marie-Hélène Thoraval. "Un quartier plus apaisé parce que je pense qu'il y a des leaders de ce quartier qui sont derrière les barreaux. Je pense qu'il y a peut-être eu une prise de conscience de certains parents. Je pense aussi que la majorité de la population qui veut vraiment que son quartier vive autrement arrive à faire un peu plus de poids. Pour autant, je reste sur le qui-vive", déclare l'édile.

Une vigilance qui est la bienvenue, car selon certains habitants, la situation n'a pas tellement changé à la Monnaie. "Il y a toujours autant de bagarres, des rodéos. Les gens qui nous regardent de haut en bas et on ne sait pas ce qu'ils vont faire. C'est une peur en fait. On ne se promène pas dans la Monnaie le soir, c'est craignos", confesse à Europe 1, Fabienne, une habitante. En avril dernier, un garçon de quinze ans, Zakaria, avait trouvé la mort alors qu'il tentait de s'interposer entre des jeunes du quartier. Le calme ici reste donc très précaire.