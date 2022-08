Risques de noyade : dans le sud-ouest, la vigilance reste de mise face aux baïnes

Les risques de noyades dues aux baïnes restent élevés sur les plages du littoral atlantique. Ces courants qui emportent les baigneurs vers le large ont entraîné une vaste opération de sauvetage samedi à Biarritz. 17 personnes, qui ne parvenaient plus à regagner la plage, ont dû être rescapées.

Avec un jet ski et un hélicoptère, les secours sont allés chercher ces baigneurs très loin, à plus de 800 mètres du bord. Plusieurs d'entre eux ont même dû être hélitreuillés. Finalement, tous ont retrouvé la plage sains et saufs, mais l'incident aurait pu tourner au drame.

"Ne surtout pas lutter contre la baïne"

Martin Guépro, préfet délégué pour la défense et la sécurité en Gironde, appelle donc à la vigilance : "Très rapidement, il peut y avoir une surprise par des trains de houle très forts qui arrivent et qui produisent une baïne très puissante et qui emmènent les baigneurs jusqu'à 400 mètres au large. Quand on se baigne, on se baigne toujours avec quelqu'un à côté qui peut donner l'alerte s'il y a une difficulté. Et si on est malheureusement pris dans une baïne, il faut se laisser flotter, se laisser ramener vers le bord et ne surtout pas lutter contre la baïne. Aucun nageur n'y résiste", conseille-t-il.

D'ailleurs, la préfecture n'a toujours pas levé son alerte et la prudence reste de mise. Dans le sud-ouest, les baïnes sont particulièrement redoutées et ont déjà fait cinq morts depuis début mai sur le littoral aquitain. L'été dernier, 400 personnes sont mortes noyées en France.