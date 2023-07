Risque de noyade, surveillance des plages... La SNSM recrute des sauveteurs pour le mois d'août

Les noyades sont chaque été le fléau sur nos plages : 362 ont déjà été recensées entre le 1ᵉʳ juin et le 12 juillet, dont 109 décès, a annoncé Santé publique France. Des chiffres qui ont de quoi inquiéter, surtout que la SNSM, la Société nationale de sauvetage en mer, manque de sauveteurs. Elle lance donc une grande campagne de recrutement d'urgence pour le mois d'août.

"On constate malheureusement que ce déficit [de sauveteurs, ndlr] augmente d'année en année. On a décidé donc d'ouvrir davantage le recrutement à des personnes qui n'ont pas forcément le Standard SNSM", explique Arnaud Kurzen, coordinateur des affectations de sauveteurs. "On recrute actuellement des sauveteurs qui ont les deux diplômes qui sont obligatoires : le BNSSA, Brevet national de sécurité de sauvetage aquatique, et le PSE, Premiers secours en équipe".

Une trentaine de postes manquants

"Au début de notre appel, il nous manquait encore 80 sauveteurs, 80 postes vacants. Aujourd'hui, on a bien progressé, mais il nous en reste encore environ une trentaine à recruter. Et les principaux besoins se concentrent dans les régions Hauts-de-France et Normandie", détaille Arnaud Kurzen.

Si vous voulez postuler, vous pouvez directement envoyer un mail à affectation.ns@snsm.org.