Prévention des noyades : à Batz-sur-Mer, la SNSM apprend les gestes qui sauvent aux plus jeunes

À Batz-sur-Mer, en Loire-Atlantique, la Société nationale des sauveteurs en mer (SNSM) relance sa campagne de prévention d'été : les "mini sauveteurs". Des "mini sauveteurs" âgés de 7 à 12 ans, qu'il faut former aux bons réflexes et aux gestes de premiers secours. Les noyades accidentelles sont la première cause de mortalité par accident de la vie courante chez les moins de 25 ans. Gilet de sauvetage sur le dos, Europe 1 a suivi les ateliers.

Numéro d'urgence, usage du défibrillateur

Face à une dizaine de nageurs sauveteurs, les enfants apprennent à repérer les dangers de la mer et prévenir les noyades. "Quand vous vous retrouvez à un endroit et que vous dérivez petit à petit, que faut-il faire ?", demande un secouriste aux jeunes, particulièrement attentifs.

Ils découvrent les gestes qui sauvent, du numéro d'urgence à l'usage du défibrillateur. Un succès à tout âge. "Les enfants sont allés se baigner parce que c'est une priorité. Et tout de suite après, on est venu, même moi, j'en ai profité pour apprendre et réviser", explique une mère de famille.

"Qu'ils sachent aider quelqu'un en difficulté"

À la SNSM, Pauline de Kergal, qui a monté l'opération, affirme fièrement l'utilité de sensibiliser très tôt aux premiers secours. "On sait qu'on n'en fait pas des sauveteurs, mais l'objectif, c'est qu'en repartant, ils sachent qu'ils peuvent aider quelqu'un en difficulté, ne serait-ce qu'en composant un numéro d'urgence, en mettant quelqu'un en PLS et éventuellement en initiant un massage cardiaque pour attendre les secours", détaille-t-elle.

À la fin de l'été, 2.500 enfants auront appris les bonnes pratiques sur les plages. La tournée des "mini sauveteurs" passera aussi par Perros-Guirec, Ouistreham, Trouville-sur-Mer ou encore Fort-Mahon.