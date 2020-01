Au réveillon, "on vient de Lyon pour boire le champagne sur les Champs-Elysées"

REPORTAGE

L'année 2020 est lancée ! Mardi soir, les Français ont célébré le réveillon de la Saint-Sylvestre, en famille ou entre amis. À Paris, certains ont choisi de se rassembler sur les Champs-Élysées. La plus belle avenue du monde a été prise d'assaut par les touristes et les Franciliens pour célébrer, en grande pompe, le passage à la nouvelle année. Environ 300.000 personnes ont pu admirer le traditionnel spectacle son et lumière, avec en bouquet final un feu d'artifice. Europe 1 était sur place.

Sous les cris de joie et de "Bonne année", l'année 2020 s'affiche en lettres d'or sur l'Arc de Triomphe. Une fois le décompte terminé, on s'embrasse, on danse et les coupes de champagnes s'entrechoquent. "On vient de Lyon pour boire le champagne sur les Champs-Élysées", explique un homme. "C'est un petit rêve parisien, c'était magique", ajoute sa compagne.

"On en a pris plein les yeux"

Sur les Champs-Élysées, on se souhaitait aussi une bonne année dans toutes les langues : brésilien, sud-coréen ou encore iranien. La foule est compacte, ébahie par le son et lumière. Pour l'occasion l'Arc de Triomphe était habillé d’or et de violet, illuminé par le feu d'artifice. Pour le plus grand bonheur des fêtards. "On en a pris plein les yeux", sourit une passante.

"L'humain est fort" s'enthousiasme un jeune homme. Et qui dit nouvelle année, dit vœux. Pour 2020, il souhaite "des bus, des métros, des RER, la santé et l'argent". Pour une autre, ce serait plutôt l'amour. "Et pourquoi pas [le] trouver dès ce soir !"

La fête s'est poursuivie toute la nuit sur les Champs-Élysées. Certains venaient de loin pour célébrer ce moment, comme ce groupe de jeunes femmes de Nouvelle-Calédonie. "On a fait 26 heures de vol pour participer au Nouvel An."