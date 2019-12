Polluants, dangereux pour les hommes et les animaux.. Faut-il en finir avec les feux d'artifice ?

Le réveillon de la Saint-Sylvestre rime souvent avec feu d’artifice. Les spectacles pyrotechniques fleurissent pour célébrer la nouvelle année dans la plupart des villes du monde. Certains sont même de réelles institutions comme celui de New-York, Sydney ou Rio. Notre chroniqueuse Fanny Agostini invite à regarder cette tradition d’un nouvel œil. Derrière l’aspect festif, ces spectacles en plein air peuvent s’avérer dangereux. Polluant et très coûteux, le feu d’artifice peut aussi être un risque pour la santé des humains et des animaux.

Dangereux pour la santé des hommes

Cela va casser un peu la magie du moment, mais ils faut avoir en tête que derrière cette explosion de couleur et de festivité, nous en prenons certes plein les yeux mais aussi plein les poumons ! Les feux d’artifice sont un cocktail explosif de polluants. La poudre noire qui est utilisée pour les élaborer est composée de charbon, de soufre et de particules fines métalliques. D’après une étude menée sur la fête nationale du 4 juillet aux Etats-Unis, la concentration en particules en suspension susceptibles d’être inhalées par l’humain reste 42 % plus élevé que la normale, même dans les 24 heures qui suivent un feu d’artifice.

Et ce n’est pas non plus une bonne chose question climat car pour dix tonnes de poudre projetées ce sont cinq tonnes de dioxyde de carbone qui se retrouvent dans l’atmosphère et participent au réchauffement climatique.

... Et des animaux

Pour les animaux aussi c’est aussi un moment à redouter ! Cette célébration est aussi une pollution sonore et une nuisance lumineuse, qui génère du stress chez les animaux domestiques et sauvages, et peuvent même les rendre sourds ! Notamment les chiens qui possèdent une ouïe plus fine que la nôtre. Certains voient leur capacité auditive se détériorer à la suite du vacarme produit par les détonations.

On dénombre aussi, chaque année entre le 31 décembre et le premier janvier, de nombreux cas de pertes d’animaux domestiques qui disparaissent après avoir pris la fuite à cause des feux d’artifice.

Cette année, pour la première fois, le tir du feu d’artifice est remis en question par certaines collectivités ! C’est le cas de la ville de Bâle, en Suisse, où, pour la première fois ce mardi 31 décembre, le feu d’artifice de la Saint-Sylvestre sera raccourci à 16 minutes au lieu de 21, pour répondre aux préoccupations environnementales. Une amorce de prise de conscience qui pourrait nous faire à terme revoir à l’avenir certaines traditions !