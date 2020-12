Les nouveaux chefs, les livres, LE plat de l’année : l'année 2020 côté cuisine

2020 nous a réservé son lot de mauvaises surprises mais pas que... En effet, même si le monde de la gastronomie a été mis à mal, de nouveaux noms ont quand même su s'imposer et certains livres se sont avérés être de nouvelles bibles pour nos cuisines. Et parce qu'i n'est jamais trop tard pour ce genre de nouvelle, Laurent Mariotte et ses chroniqueurs sont revenus sur les coups de cœur de l'année 2020 dans l'émission La table des bons vivants.

Les livres de l'année

Parce que nous sommes tous en quête perpétuelle de ce fameux livre qui va nous accompagner dans nos folles envies culinaires - notre Graal personnel - nous vous avons concocter une liste exhaustive des ouvrages qui ont retenu notre attention cette année.

Pour commencer, on trouve le livre de Tanguy Thomassin et Adèle Grunberger, Retour de pêche. "Tanguy Thomassin et Adèle Grunberger sont à la tête du Lobster Club, à Dinan", explique Charlotte Langrand. "Ils ont fait un beau livre qui s'inspire d'une pêche respectueuse, éthique et durable. Avec 80 recettes simples, conviviales, avec l'histoire, les critères pour choisir les poissons, leur saison ainsi que des techniques pour ouvrir des coquilles Saint-Jacques ou lever un filet. Parmi les recettes, on retrouve des couteaux en persillade ou gratiné, un carpaccio ou un Tartare de Saint-Jacques, etc." Un petit trésor de la mer.

Pour Olivier Poels, son livre de l'année est incontestablement celui de Jean-François Piège, Le Grand Livre de la cuisine française,recettes bourgeoises et populaires . "Je trouve ce livre absolument incroyable. C'est une somme de travail. Il y a plus de mille pages dans cet ouvrage", constate Olivier Poels. "Une compilation mise à jour de toutes les grandes recettes qui font la richesse incroyable de notre gastronomie française. Franchement, ce livre est absolument indispensable. Je le félicite encore pour ce boulot."

Pour Laurent Mariotte, l'un des autres livres de l'année à retenir est celui d'Alain Ducasse intitulé Le Grand livre de la Naturalité. "La naturalité, ça peut paraître un peu pompeux comme ça quand on entend le titre, mais c'est tout simplement revenir à l'essentiel, à nos produits locaux", explique Laurent Mariotte. "Alain Ducasse est l'un des pionniers de ce mouvement et l'on retrouve son savoir dans cet ouvrage."

Les "nouveaux" chefs

En 2020, des jeunes talents se sont démarqués pendant le peu de temps d'ouverture autorisé des restaurants ou même encore via les click and collect. Parmi eux, comme le précise Fannie Rascle, on constate la nomination de cinq femmes par le Gault et Millau. "Parmi les six chefs prometteurs, on compte cinq femmes dans la sélection des jeunes talents proposée par le Gault et Millau Édition 2021. Parmi elles, Sophie Reigner, cheffe du restaurant Iodé à Vannes ou chez Laetitia Visse, cheffe de l’établissement La Femme du boucher à Marseille." Des adresses que l'on a hâte de découvrir en 2021.

Découvrez notre newsletter gastronomie Recevez tous les dimanches à 10h notre newsletter "A table !" pour exceller derrière les fourneaux avec les recettes, conseils et trucs & astuces de Laurent Mariotte, ses chroniqueurs et ses invités. Abonnez-vous ici

Le plat de l'année

S'il est compliqué de ne retenir qu'un seul plat sur 365 jours, une évidence c'est tout de même imposée, le couscous. Que vous ayez eu ou non la chance de le déguster, ce plat marque l'année 2020 de part son entrée au patrimoine mondial immatériel de l'Unesco. Une demande d'inscription réalisée par de nombreux pays comme l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et la Mauritanie. Preuve de son aspect incontournable et universel. Et pour mettre tout le monde d'accord, l'Unesco a conclu que le meilleur couscous est toujours "celui de ma mère".