Retraites, Smic, mobilités… Ce qui change au 1er janvier 2023

Des nouveautés pour la nouvelle année. Ce premier jour de l'année 2023 marque l'arrivée d'une multitude de changements dans le quotidien des Français. Du côté des impôts, mais aussi des revenus, de la vie quotidienne et des transports, le pouvoir d'achat des particuliers sera forcément impacté par ces modifications.

Le gouvernement avait déjà annoncé par exemple la mise en place du préservatif gratuit pour les moins de 26 ans. La Poste avait également prévenu de la fin du timbre rouge à compter de cette nouvelle année. Europe 1 présente les principaux changements, effectifs dès ce 1er janvier 2023.

Le Smic et les pensions de retraite revalorisés

Ce 1er janvier marque la hausse automatique du Smic, lancée cette année par la forte inflation que subit la France depuis plusieurs mois. Le salaire minimum passe à 1.353 euros net, soit une hausse de 1,8% correspondant à 24 euros d'augmentation. Cette hausse survient après deux revalorisations exceptionnelles en 2022, en mai et en août, en réponse à l'augmentation du coût de la vie. Les plus bas salaires de la fonction publique verront également leurs revenus augmenter de 1,8%.

À l'image du Smic, les pensions de retraite seront elles aussi revalorisées pour répondre à l'inflation. C'est la troisième augmentation en un an pour les retraites. Au 1er janvier, elles augmentent de 0,8%.

L'impôt sur le revenu baisse

Toujours dans un contexte d'inflation, les tranches du barème de l'impôt sur le revenu sont ajustées. Les foyers percevant moins de 10.777 euros garderont un taux à 0%. Les personnes gagnant entre 10.777 et 27.478 euros verront s'appliquer un taux de 11%. Le taux d'imposition sera de 30% pour les revenus compris entre 27.478 et 78.570 euros.

Bonne nouvelle également pour les bénéficiaires des aides personnelles au logement : les APL seront également revalorisées et rehaussées.

Les aides du gouvernement face à l'inflation restent actives

Le gouvernement a pris la décision de prolonger le bouclier tarifaire pour les particuliers abonnés au gaz. Ce bouclier, fixé à 15%, a été mis en place pour contenir la hausse du prix de l'énergie et soulager les Français.

Du côté de pompe, la ristourne accordée par le gouvernement est remplacée par une "indemnité carburant". Après une remise de 30 centimes par litre au 1er septembre, descendue à 10 centimes au 16 novembre, ce fameux abattement à la pompe prend fin. Désormais, une indemnité de 100 euros pour l'ensemble de l'année 2023 sera accordée et versée à environ 10 millions de travailleurs dits "modestes".

De nouveaux soutiens aux mobilités douces

Le gouvernement veut continuer à développer les mobilités douces et réduire les effets néfastes des voitures des particuliers en 2023. Les conducteurs se lançant dans le covoiturage de courte distance pourront recevoir par exemple une prime de 100 euros dans le cadre du plan national covoiturage du quotidien. En 2023, le bonus écologique pour l'acquisition d'un véhicule neuf sera réservé aux voitures particulières et camionnettes électriques. Le montant d'aide pourra s'élever jusqu'à 5.000 euros pour l'acquisition d'une voiture et 6.000 euros pour une camionnette.

L'État renforce également ses aides à l'achat de vélo. Les bonus et primes à la conversion, déjà revalorisés dès le 15 août, se prolongent en 2023. Les seuils d'éligibilité à ses aides seront par ailleurs rehaussés au 1er janvier, afin de couvrir 50% des foyers les plus modestes.

Enfin, de nombreuses ZFE de métropoles françaises serrent la vis, et ferment leurs accès aux véhicules les plus polluants. C'est le cas à Strasbourg, Nice ou encore Toulouse.

Vers une année 2023 plus écologique

À compter du 1er janvier 2023, les établissements de restauration rapide auront interdiction de servir de la vaisselle jetable aux clients consommant sur place. Gobelets en carton, barquettes de frites et autres emballages seront remplacés par des verres et de la vaisselle lavable et réutilisable. Cette mesure concerne les enseignes servant plus de 20 couverts simultanément.

Du côté des déchets des particuliers, il sera désormais plus simple de trier. Tous les emballages plastique pourront être recyclés. Certaines métropole vont plus loin, comme à Strasbourg, où l'ensemble des emballages, qu'ils soient en plastique ou en métal, sont à déposer dans le bac jaune dès le 1er janvier.