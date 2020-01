Grève à la SNCF : "La mobilisation est toujours forte", assure le secrétaire général de l’UNSA-ferroviaire

INTERVIEW

En attendant la reprise des négociations avec le gouvernement lundi prochain, la grève contre la réforme des retraites se poursuit à la SNCF. "La mobilisation est toujours forte. De nouvelles négociations s’ouvrent la semaine prochaine, on en attend beaucoup alors que ce dossier a trop traîné. Lundi, on décidera (si on fait grève)", a assuré Didier Mathis, secrétaire général de l’UNSA-ferrroviaire, le deuxième syndicat à la SNCF, samedi soir sur Europe 1.

"Que l’ensemble des cheminots ne soient pas touchés par la réforme"

Didier Mathis espère que les cheminots pourront conserver leur régime spécial, une revendication des syndicats à la SNCF. "Des gages ont été donnés aux cheminots. Mais nos revendications de départ étaient que l’ensemble des cheminots au statut ne soient pas touchés par la réforme des retraites. Pour l’instant, une partie minoritaire est encore concernée par cette réforme", explique-t-il.

"L’opéra de Paris, qui est aussi un régime spécial, a obtenu que l’ensemble de ses salariés ne soit pas touché par la réforme. Donc nous demandons la même chose".