Réseaux sociaux : sur TikTok, la réécriture d'évènements historiques inquiète les professeurs d'Histoire-géo

Jeudi, Amélie Oudéa-Castera a été nommée ministre de l'Éducation, des Sports, de la Jeunesse et des Jeux olympiques. Une fusion du ministère de l'Éducation nationale et des Sports qui ne passe pas du tout auprès des syndicats d'enseignants qui s'inquiètent que la ministre ne puisse pas traiter les questions scolaires à temps plein, d'autant qu'elle sera accaparée par la préparation des Jeux olympiques. Pourtant, lors de son entrée à Matignon, Gabriel Attal avait assuré que "l'école est la Mère des batailles". Une bataille d'autant plus difficile que les lacunes des élèves sont abyssales. Un sondage OpinionWay révélait récemment que près de la moitié des 16-24 ans était incapable de dire quand a commencé la Révolution française.

Le principal responsable de ce manque de connaissance : le smartphone. Parmi les jeunes qui passent 8 heures par jour sur leurs écrans, 31% ne connaissent pas le mot "Shoah". Et ils sont nombreux à exprimer des doutes sur la réalité du génocide des Juifs. Une méconnaissance et une méfiance aussi entretenues par les réseaux sociaux, notamment TikTok, ce qui inquiète les professeurs d'Histoire géographie.

Réécriture antisémite

Des contre-vérités historiques sont relayées par des vidéos complotistes comme celle de cette influenceuse. "On a nié ou déformé certaines atrocités pour redorer le blason. Ça montre que les livres d'histoire peuvent être manipulés pour des raisons politiques et idéologiques", assure-t-elle dans une vidéo TikTok. Des notions du programme sont remises en cause.

Des réécritures souvent antisémites du conflit israélo-palestinien circulent massivement. Le compte TikTok "Cœur d'Islam", 300.000 abonnés, diffuse ce genre de messages. "Ce qui est étonnant avec les sionistes, c'est qu'ils sont extrêmement matérialistes et la plupart de leurs ambitions sont purement matérialistes et pécuniaires", peut-on entendre dans une vidéo publiée sur ce compte.

Les réseaux sociaux, première source d'information pour les 16-24 ans

"On a beaucoup de remontées de la part de collègues de collège", s'inquiète Joëlle Alazar, présidente de l'Association des professeurs d'histoire géographie. "Très récemment, on a un collègue qui a été confronté à une élève qui, alors qu'il avait montré des fresques d'art pariétal, expliquait que ce n'était pas possible que ce soit aussi ancien, que sa religion était contre. Elle s'appuyait sur une vidéo qui expliquait aussi qu'en cinquième, on raconterait n'importe quoi en cours d'histoire géographie sur l'Islam." Les réseaux sociaux sont la première source d'information pour 45 % des 16-24 ans.