Rentrée des classes : à Reims, les premiers pas de la tenue unique à l'école

REPORTAGE

La rentrée scolaire, c’est dans quelques jours, et à Reims, ce sera un uniforme dans cinq écoles de la ville. La même tenue pour tout le monde, avec un écusson imaginé par les élèves et leurs parents. Cinq polos, deux sweats et deux pulls sont distribués à chaque élève.

Sur le polo gris et le sweat bleu marine, l'écusson, avec fleurs de lys et crayons de couleurs a été imaginé par les enfants : "Je le trouve joli, je me vois bien le porter à l'école" ; "On va pouvoir un peu gagner du temps à ne pas chercher dans le placard des heures et des heures ce qu'on va porter" ; "Il y a des gens qui se moquent des habits, et bien comme ça, il n'y a pas de différence", confient tour à tour les élèves venus chercher leur paquetage à la mairie.

Expérimentation favorable

Mais deux pulls c’est trop peu pour tenir l’année, s’inquiètent certaines élèves : "Tu transpires, tu dois les laver, t'en as que deux. S'il est sale et qu'on en a plus, on doit remettre le même. C'est un peu crado", anticipe une jeune fille. Les machines à laver vont tourner mais Sophie, mère de Théo, est plutôt sereine. "C'est un test aujourd'hui. Je pense que c'est aussi l'occasion d'avoir un retour des familles sur cette logistique. Je pense que c'est une bonne idée. Il n'y a pas de jugement de valeur entre eux en fonction de ce que chacun porte", explique-t-elle.

Les parents ont voté en faveur de l’expérimentation avec les personnels d’établissements. "En France, l'uniforme n'a jamais existé en tant que tel. On a des textes officiels qui nous parlent de climat scolaire, de lissage des inégalités… Donc, pourquoi pas ? Moi, j'ai envie de voir de mes propres yeux ce qu'il en est", confie Jérôme, directeur d'école. À partir de jeudi prochain, la tenue sera obligatoire… Mais aucune sanction n’est prévue si ce n’est pas le cas.