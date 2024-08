Versement de l'allocation de rentrée scolaire ce mardi : comment ça marche ?

L'allocation de rentrée scolaire (ARS), versée ce mardi à trois millions de Français, est soumise à certaines conditions de ressources, de 27.000 euros de revenus par an pour un foyer avec un enfant à 45.000 euros pour une famille de six. L'allocation de rentrée scolaire dépasse les 450 euros pour les élèves de 15 à 18 ans, cela correspond à 15 euros de plus que pour les collégiens et pour les enfants entre six et dix ans. Les parents toucheront 416 € cette année.

Une allocation cumulable avec d'autres aides

Son montant est donc revalorisé plus 4,6 %. C'est le double de l'inflation sur un an. Pour l'obtenir, c'est simple, l'enfant doit être né entre le 16 septembre 2006 et le 31 décembre 2018 inclus. Exception faite pour les enfants en situation de handicap. Dans ce cas précis, l'aide peut être versée dès la maternelle.

L'enfant doit évidemment être inscrit dans un établissement scolaire, mais attention, il peut devenir inéligible en cas d'école à la maison. Enfin, il est possible de cumuler l'ARS à d'autres aides comme les bourses scolaires.