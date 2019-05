Rennes : sept mineurs mis en examen après deux agressions homophobes

Sept garçons mineurs, âgés de 14 à 17 ans, ont été mis en examen dans le cadre d'une enquête concernant deux agressions homophobes à Rennes en avril. Deux personnes avaient déposé plainte le mois dernier à deux jours d'intervalle après avoir été frappées et insultées par un groupe de jeunes à Rennes "au motif de leur homosexualité supposée", selon le parquet de Rennes.

Lors de la première agression, un taser a été utilisé, d'après le plaignant. Dans la seconde, les agresseurs auraient fait usage d'une barre de fer et tenté de dérober des effets personnels. Dans les deux cas, les victimes ont présenté des incapacités de travail inférieures à huit jours.

Inconnus de la police

Les sept jeunes, qui habitent dans la métropole rennaise, étaient jusqu'à présent inconnus des services de police et "ont minimisé leur participation aux faits", d'après la même source. Interpellés fin avril et début mai puis présentés à un magistrat instructeur au début du mois, les jeunes adolescents ont été mis en examen du chef de violences volontaires aggravés et extorsion. Ils ont été placés sous contrôle judiciaire.

D'après une étude de l'Ifop dévoilée lundi, plus d'une personne sur cinq se définissant comme LGBT déclare avoir été victime d'une agression physique au cours de sa vie. Mais seuls 27% signalent les faits dans un commissariat, et 20% portent plainte.