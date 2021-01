Les règles à suivre pour rendre visite à un proche hospitalisé à cause du Covid

"Une aberration totale sur le plan humain." Invitée mardi d'Europe Midi, la comédienne Stéphanie Bataille disait sa colère d'avoir perdu son père à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, mort du Covid-19 sans que ses enfants aient pu l'approcher pendant plusieurs jours. En théorie, les familles ont le droit de visiter leurs proches à l'hôpital, y compris en réanimation. Mais les modalités de ces visites en période de pandémie se décident généralement avec l'équipe soignante, nombreux étant les établissements à appliquer leurs propres règles face aux situations de surcharge hospitalière ou aux éventuels clusters.

Dans le protocole des Hôpitaux de Paris, par exemple, les visites ont lieu dans des créneaux horaires décidés par l'équipe médicale. Et en cas d'apparition de cas de Covid-19 dans un service, ces visites peuvent être suspendues, sauf dans les situations de fin de vie ou de détresse psychologique du patient.

"On sait que ces visites des familles aux proches sont importantes"

"Nous ne sommes plus du tout dans la situation d'il y a un an", lorsque les visites étaient complétement interdites aux membres de la famille, assure auprès d'Europe 1 le professeur Djillali Annane, chef du service de réanimation de l'hôpital Poincaré de Garches. "On sait maintenant que cela a été une erreur. Et donc aujourd'hui, depuis maintenant plusieurs mois, les visites sont autorisées bien évidemment, voire même encouragées. On sait que ces visites des familles aux proches hospitalisés en réanimation sont importantes à la fois pour les familles et à la fois pour le patient", explique-t-il.

En cas de décès d'un patient atteint de Covid-19, là aussi les choses évoluent. Désormais, la présentation du défunt à la famille est possible sur le lieu où le décès est survenu, comme l'indique un décret paru la semaine dernière.