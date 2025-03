Renault supprime 300 postes d'intérimaires dans son usine de Sandouville

Renault annonce la suppression de 323 postes d’intérimaires à son usine de Sandouville (Seine-Maritime), en raison du ralentissement du marché des utilitaires en Europe. Malgré cela, le groupe maintient son plan de recrutement de 550 CDI et CDD d'ici 2028, ainsi que la production de véhicules électriques à partir de 2026.

Renault a annoncé jeudi son intention de ne pas renouveler "environ 300" contrats d'intérimaires dans son usine de Sandouville (Seine-Maritime) en raison du fort ralentissement du marché des utilitaires en Europe ces derniers mois. D'après la direction du groupe, le marché pour ce type de véhicules a reculé de 9,2% en janvier et les estimations pour février donnent une nouvelle baisse de 14,9%.

"La nouvelle organisation de production démarrera le (lundi) 17 mars", a indiqué une porte-parole de Renault. À partir de cette date, les contrats ne seront progressivement plus renouvelés. En revanche, le plan de recrutement de 550 CDI et CDD d'ici à 2028 est maintenu, tout comme la production de trois modèles 100% électriques à partir de l'année prochaine.

Le délégué syndical FO de Renault Sandouville, Fabien Gloaguen, a mis en cause la réglementation européenne et le mécanisme d'amende visant les constructeurs automobiles en retard sur les objectifs de réduction des émissions de CO2. Il a pourtant été assoupli pour éviter aux constructeurs d'avoir à payer en 2025. Il y a un an, l'ancien ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire avait visité l'usine de Sandouville en compagnie du directeur général de Renault, Luca de Meo, pour annoncer ces embauches et un investissement de 330 millions d'euros pour moderniser le site.

"La suppression de 323 postes d'intérimaires"

Dans une lettre adressée à l'actuel ministre de l'Économie et des Finances, Didier Lombard, deux parlementaires de Seine-Maritime lui demandent d'intervenir "pour exiger des engagements clairs sur la préservation des emplois sur le site de Sandouville".

"La suppression de 323 postes d'intérimaires" crée "la colère et l'incompréhension" écrivent la sénatrice Céline Brulin (PCF) et le député Jean-Paul Lecoq (PCF). L'usine de Sandouville a atteint une production record en 2024, avec 137.000 véhicules sortis des chaînes et la direction "aurait pu anticiper et organiser différemment" la transition jusqu'au début de la production des vans électriques en 2026, soutiennent les deux parlementaires.

L'usine de Sandouville, qui produit notamment le Renault Trafic, employait l'année dernière 1.850 salariés et 600 intérimaires. C'est un des trois sites de production d'utilitaires en France pour Renault qui fabrique un utilitaire sur six vendus en Europe.