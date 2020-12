Islam de France : a-t-on trop délaissé les fédérations musulmanes locales ?

DÉCRYPTAGE

Le projet de loi "confortant les principes républicains" est présenté ce mercredi en Conseil des ministres. Le texte, qui a vu disparaître le terme de "séparatisme", sera débattu à l'Assemblée nationale en 2021. Parmi les principales mesures : la création d'un nouveau délit sanctionnant la haine en ligne, l'encadrement des associations ou encore le renforcement des mesures garantissant la transparence du culte musulman.

En parallèle de ce projet de loi, Emmanuel Macron s'attèle au sujet, déjà abordé par ses prédécesseurs, de la construction d'un islam de France. Plusieurs propositions sont sur la table : la formation locale des imams ou encore une "certification républicaine" qui serait accordée par un Conseil des imams de France, créé par le Conseil Français du culte musulman.

Une logique "pyramidale" à contresens

Une idée qui fait réagir Franck Fregosi, directeur de recherche au CNRS, spécialiste de la gouvernance de l'Islam en France, sur Europe 1. "La difficulté, c'est que nous sommes en train de reproduire quelque part des erreurs antérieures, c'est à dire que nous pensons l'organisation de l'islam du haut vers le bas, alors qu'il faut partir au contraire de ce qu'est la réalité de l'islam au quotidien, dans les régions, dans les départements, pour ensuite remonter au niveau national", explique-t-il. "Il existe dans plusieurs régions et départements de France des conseils locaux d'imams. C'est le cas en Rhône-Alpes, en Lorraine, dans les Alpes-Maritimes. Pourquoi n'avoir pas plutôt invité à multiplier ces structures au niveau local pour ensuite envisager jusqu'au niveau national ?"

S'il ne rejette pas l'idée d'un Conseil des imams de France, il déplore la méthode choisie. Selon le spécialiste, cette logique "pyramidale" répondant à un schéma "très jacobin et centralisateur", ne reflète pas la pratique de l'islam en France. Car la réalité du terrain, Franck Fregosi la connaît bien. Il y a quelques années, il a mené une enquête approfondie sur les cadres religieux musulmans en France, procédant à des entretiens avec de nombreux imams, impliqués localement.

"Ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait une demande d'une forme de reconnaissance : une reconnaissance sociale sur leur investissement au quotidien, jour et nuit parfois, auprès des fidèles, une reconnaissance aussi salariale pour ceux qui étaient salariés", explique-t-il. "Et puis aussi, une forme de reconnaissance du fait que ce sont les acteurs principaux, finalement, de l'islam du quotidien. Or, jusqu'à aujourd'hui, dans tous les dispositifs visant à organiser l'islam en France, ils ont souvent été tenus à l'écart."

La question de la formation des imams

La France compte environ 2.200 imams, dont 300 sont des fonctionnaires détachés d'Etats étrangers, selon Franck Fregosi. "55% sont bénévoles et donc n'ont aucun lien de subordination avec une association", précise le chercheur. La question de la formation de ces cadres religieux est régulièrement évoquée. "Il y a des instituts privés qui forment en France des imams", détaille-t-il. "Simplement, la règle qui souvent a été mise en place, y compris par des grandes fédérations, c'est parfois d'être en lien avec des pays étrangers, de préférer former les imams au Maroc ou de l'Algérie, pour ensuite les faire venir en France."

"Il y a eu entre temps une autre initiative qui a été prise, notamment d'acteurs locaux de l'islam de France, d'essayer de réfléchir à partir du cadre hexagonal. Il y a des initiatives qui ont été prises, notamment du côté de Lyon, de Bordeaux, de Paris, visant à mettre en place une formation qui soit plus adaptée finalement au quotidien des musulmans de France", souligne le chercheur. "Mais il y a plusieurs fédérations, des enjeux, parfois des rivalités étatiques qui font que chacun a son idée de la formation idéale. Et le gros défaut dans ce dispositif, c'est peut-être l'absence d'une mutualisation des compétences et, surtout, l'absence d'une analyse concrète : quels sont les besoins et les attentes des principaux concernés ?"

"L'Etat ne peut se substituer aux principaux intéressés"

Pour Franck Fregosi, il convient de rappeler que l'Etat se doit d'être neutre religieusement et de garantir "la libre organisation des cultes. Vouloir imposer un mode de fonctionnement, détaché des réalités du terrain, pourrait s'avérer contreproductif". "L''Etat peut parfaitement, au titre de la police des cultes, veiller à ce que, dans les mosquées, on ne tienne pas de propos appelant à l'insurrection. Il peut, via les aumôneries dans les services publics, veiller à encadrer la pratique religieuse. Néanmoins, s'agissant là d'un point d'organisation du culte, l'un des principes de la laïcité, c'est aussi que chaque communauté s'organise selon ses usages, ses traditions", décrypte-t-il.

"Il en va de même pour l'islam, même s'il faut reconnaître que si l'Etat n'était pas intervenu, jamais le CFCM n'aurait vu le jour", explique le chercheur. "Mais je pense qu'il faut faire la distinction entre un coup de pouce de l'Etat, à un moment T, avec le fait que l'Etat se transforme en agent régulateur de l'islam." Selon lui, c'est aux croyants et responsables communautaires de se prendre en charge, y compris sur les questions de lutte contre la radicalisation. "L'Etat est dans son droit puisque c'est un enjeu de prérogatives régaliennes de sécurité. Mais pour autant, il ne peut pas non plus se substituer aux principaux intéressés".