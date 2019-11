Trois syndicats d'EDF en grève le 5 décembre : "On va rétablir en énergie un certain nombre de personnes"

INTERVIEW

"Nous avons un régime spécial de retraite à défendre". Laurent Heredia, ​secrétaire fédéral en charge de la démarche revendicative à la CGT, confirme sur Europe 1 vendredi l'implication de son syndicat dans le mouvement de protestation du 5 décembre. Favorable au système de retraite par prestation, le cadre chez RTE se prononce contre le régime de retraite par points qui, selon lui, "ferait baisser les pensions pour l'ensemble des salariés" de son secteur professionnel".

Ne pas "défavoriser" les usagers

Mais contrairement aux transports, où les trains seront peu nombreux, la grève dans le secteur de l’énergie pourrait avoir un impact positif pour certains Français. "On ne cherche pas à défavoriser les usagers", confirme Laurent Heredia. Alors que débute "une phase hivernale très compliquée pour les familles modestes", les grévistes pourraient "rétablir en énergie de manière assez forte un certain nombre de personnes" selon le secrétaire fédéral de la CGT. "On le fera comme on le fait habituellement", confirme-t-il, alors que 13 millions de personnes sont en situation de précarité énergétique en France.

"Cibler les coupures"

En revanche, les syndicats vont chercher "à taper sur le secteur économique de l’électricité et du gaz", mais aussi "sur les pouvoirs publics". La CGT appelle sur Europe 1 "à cibler les coupures sur les infrastructures des pouvoirs publics, comme les préfectures ou les sous-préfectures". Certaines grandes entreprises, où des salariés cesseront le travail le 5 décembre, pourront aussi être impactées le jour de la manifestation.