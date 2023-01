Réforme des retraites : l'espoir des petits salaires d'avoir une pension à 1.200 euros

Travailler plus longtemps et cotiser plus longtemps. La Première ministre Elisabeth Borne annoncera ce mardi la réforme des retraites, souhaitée par le chef de l'État Emmanuel Macron. Sans surprise, le report de l'âge légal de départ à la retraite sera d'actualité, le gouvernement souhaitant le passer de 62 à 64 ans. Un point particulièrement impopulaire dans la population, mais aussi auprès des syndicats. Mais d'autres mesures devraient être présentées, à l'instar d'une revalorisation des pensions minimales à 1.200 euros. Une bonne nouvelle pour Soumarou Souleymane, technicien de surface aux portes de la retraite.

"On est presque usé"

Actuellement, l'homme de 63 ans, fait le ménage tous les jours dans une entreprise en région parisienne. "Je gagne 1.400 euros par mois pour le moment. Nous n'avons pas de gros salaires" ironise-t-il au micro d'Europe 1. Mais, il doit travailler encore quatre ans pour toucher sa retraite complète, environ 900 euros par mois.

"Si vous avez un loyer de 400 ou de 500 euros, alors ça va être très difficile de vivre avec 900 euros de retraite", appréhende-t-il. Et pour certains de ses collègues, qui ont commencé à cotiser plus tard, il faudra poursuivre cette activité jusqu'à l'âge de 70 ans. Impossible pour Soumarou Souleymane : "A partir d'un certain âge, on est presque usé. Il faut se lever très tôt le matin, on est debout toute la journée, il faut monter, descendre les escaliers plusieurs fois par jour, parfois avec le poids des poubelles", souligne le technicien de surface.

Une avancée pour le secteur

Ce dernier souligne aussi le stress physique lié à l'utilisation de certaines machines, "ces vibrations qui restent dans le corps". "On ne passe pas le même balai qu'à la maison", explique-t-il. "Donc oui, une retraite à 1.200 euros, ce serait bien pour le secteur", poursuit-il au micro d'Europe 1. Mais Soumarou Souleymane appelle l'État à vite prendre en compte la pénibilité des travaux de nettoyage dans la réforme des retraites, afin d'éviter à certains de ses collègues de travailler trop longtemps.