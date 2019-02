Raphaël Enthoven : "La réalité est trop complexe pour subir une grille en noir et blanc"

ANNE ROUMANOFF, ÇA FAIT DU BIEN

Pendant trois ans sur Europe 1, il a relié actualité et philosophie. Raphaël Enthoven publie un nouveau livre en ce début d'année 2019, Nouvelles morales provisoires. Un ouvrage dans lequel il s'interroge sur notre manière de penser et de débattre à l'heure des réseaux sociaux et d'une information en continu.

"Discuter des choses, c’est être capable de changer d’avis". "Nous sommes milliardaires en news, mais on ne sait pas en profiter", déplore le professeur de philosophie. Raphaël Enthoven adore cette époque où l'information se trouve et se consomme partout. "On vit comme un gavage ce que l’on devrait recevoir comme un cadeau quotidien", estime-t-il cependant.

Selon l'essayiste, le meilleur moyen de ne pas être noyé dans le flot d'actualité est de pratiquer la philosophie quotidiennement. "La réalité est trop complexe pour subir une grille en noir et blanc", plaide-t-il. Et cela passe notamment par une remise en cause personnelle. "Discuter des choses, c’est être capable de changer d’avis quand on parle d’un sujet et arriver avec le moins de certitude possible", explique Raphaël Enthoven. "Quand vous croisez des gens qui sont sûrs de ce qu’ils racontent, c’est qu’ils n’ont pas approfondi la chose", affirme-t-il, "mon boulot est d’arriver avec une petite pelle et de creuser, pour montrer à la personne, qui est pleine de ses convictions, qu'il y a une autre façon de penser."