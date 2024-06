Pascal Praud et vous - «L'État nous doit-il quelque chose ?» : Nathan Devers partage sa réflexion sur le sujet du bac de philo

"L'État nous doit-il quelque chose ?", voici l'une des questions proposées aux lycéens de terminale lors de l'épreuve de philosophie du bac 2024. Un sujet pris par la majorité des élèves, à en croire Nicolas, professeur et surveillant dans un lycée de Valenciennes qui s'est exprimé dans l'émission Pascal Praud et vous ce mardi. Pour répondre à cette question, le philosophe Nathan Devers a partagé sur Europe 1 ses premières pistes de réflexion, évoquant la dimension contractuelle entre le citoyen et l'État, et l'enjeu des libertés de chacun.