Bac 2024 : dernière ligne droite avant l'épreuve de philosophie, l'heure est aux révisions de dernières minutes

"Bonheur, travail…". Au programme de Louise et Chloé, 17 notions de philosophie à connaître sur le bout des doigts. Et les deux lycéennes ont déjà une petite idée du sujet qu'elles pourraient avoir : "Sur le bonheur, c'est un classique".

"Pour la philo, c'est très aléatoire"

Une épreuve qu'elles abordent avec beaucoup de stress, d'autant que la philosophie compte coefficient huit : "Pour la philo, c'est très aléatoire. D'un coup, tu peux avoir un 11,5 et le lendemain, dans une autre évaluation, tu peux avoir 18. Et là, ce n'est pas notre professeur non plus, on va tomber sur un correcteur qu'on ne connaît pas et on ne sait pas s'il est hyper pointu ou s'il est plutôt indulgent".

Alors pour se rassurer, les filles se donnent les tout derniers conseils : "Quatre heures, c'est long, mais en même temps ça passe très vite. On met toutes les idées qui nous viennent au brouillon, pour noter les auteurs. On rédige toute l'intro au brouillon et évidemment se relire".

Les révisions vont continuer jusqu'à dimanche soir. En revanche, la veille de l'épreuve, les cahiers resteront fermés. Les deux lycéennes ont prévu de se détendre devant leur série préférée.