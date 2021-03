"Qu'ils confinent Paris" : à Nice, un sentiment d'injustice face à l'Île-de-France

REPORTAGE

Le gouvernement continue à opter pour le statu quo. Le conseil de défense sanitaire qui s'est tenu mercredi matin n'a pas donné lieu à de nouveaux confinements locaux, alors même que les chiffres de suivi de l'épidémie de Covid-19 continuent de grimper dans certaines régions. C'est notamment le cas de l'Île-de-France, où le seuil critique a été atteint en réanimation, avec plus de 1.000 patients. Des "évacuations sanitaires" sont d’ailleurs prévues dans les prochains jours. Cette situation suscite l’incompréhension, notamment dans les zones placées en confinement les week-ends.

"Il y en a marre"

Ainsi, les habitants du littoral des Alpes-Maritimes, qui ont appris ce mercredi qu'ils allaient devoir rester confinés au moins un week-end supplémentaire, dénoncent un deux poids-deux mesures, quand bien même les particularités territoriales de l'Île-de-France explique cette différence.

"Il y a la capitale et le reste de la France. Ça devient un peu fatigant", déplore un Niçois interrogé par Europe 1. Dans les rues de la cité azuréenne, on ne cache pas sa lassitude après des semaines sans autre horizon que le travail. "Qu’ils confinent Paris ! Maintenant, il y en a marre", s’agace une autre riveraine. "À part bosser, on n'a pas le droit d'avoir autre chose", renchérit-elle.

Un brassage quotidien de la population difficile à contenir

Plusieurs raisons avancées par le gouvernement expliquent l'absence de nouvelles restrictions pour les Franciliens. La première, c'est que les habitants de la région sont nombreux à pratiquer la migration pendulaire, c'est-à-dire à se déplacer d'un département à un autre, pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail, ou aller chercher les enfants à l’école. Dans ce contexte, étendre le couvre-feu ou confiner dans un seul département n’empêcherait pas les brassages de population. Il faudrait pour cela étendre le couvre-feu ou instaurer un confinement à l'ensemble de la région.

Des capacités hospitalières plus importantes

Les capacités hospitalières entrent également en ligne de compte. Dans les Alpes-Maritimes, le taux d'occupation des lits en réanimation a dépassé les 100%. En Île-de-France, si le seuil symbolique des 1.000 patients en réa a été franchi, la région, qui dispose d’un plus grand nombre d’hôpitaux, peut mobiliser beaucoup plus facilement de nouveaux lits. La jauge sera d’ailleurs rehaussée à 1.577 lits de réanimation en Île-de-France la semaine prochaine grâce à la déprogrammation de certains soins, a fait savoir Aurélien Rousseau, le directeur de l'ARS (Agence régionale de Santé).

Enfin, il y a la question économique : l'Ile-de-France à elle seule représente un tiers de l'économie du pays. Aujourd’hui, le gouvernement cherche aussi à préserver ce poumon.