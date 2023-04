Qu'est-ce qu'un mineur isolé ?

Près de 100 millions. C'est le nombre d'enfants des rues à travers le monde. Un problème de société majeur, et dont la France n'est pas épargnée. Selon l'Unicef, l'Hexagone compterait près de 42.000 enfants vivant dans la rue, y travaillant ou passant la majorité de leur temps libre sur le macadam. Parmi eux, on compte les enfants sans famille, appelés les mineurs isolés. Mais qui sont-ils ? Europe 1 fait le point.

Pour être considéré comme mineur isolé aux yeux de la loi française, il faut avoir moins de 18 ans et être de nationalité étrangère, arrivé en France sans aucun parent ou représentant légal. En 2022, la France a accueilli 14.769 mineurs non accompagnés, selon les chiffres du ministère de la Justice, soit trois fois plus qu'il y a huit ans.

Protection sociale

Ces jeunes sont pris en charge exclusivement par les départements et les services d'aide sociale à l'enfance, qui ont cinq jours pour évaluer leur isolement familial et leur âge à travers des entretiens ou grâce à un examen osseux que le jeune peut refuser.

Si un jeune est reconnu mineur non accompagné, il est alors protégé au titre de l'enfance en danger. Coût moyen entre le logement, les repas, l'école et la sécurité sociale : 50.000 euros par mineur et par an, selon l'Assemblée des départements de France.