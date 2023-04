Qu'est-ce que le rare acte pontifical de la béatification ?

Un représentant du pape sera présent à la cérémonie de béatification de ce samedi à Saint-Sulpice. Cinq prêtres auront l'honneur de recevoir cet acte pontifical, 152 ans après leur exécution lors de la célèbre "semaine sanglante" à Paris. Mais qu'est-ce qu'une béatification exactement ? Par ce décret, le pape décide que l'on peut rendre un culte public à une personne et cette dernière est alors désignée comme "bienheureuse".

Le martyr et le héros

Deux types de béatification sont notamment reconnus par l'Église catholique : le martyre tué par "haine de la foi catholique" ou celui qui dispose de l'héroïcité des vertus. Cela veut dire que le sujet a fourni des efforts considérables pour être un meilleur croyant et dans ce cas, il faut qu'un collège d'expert catholique atteste d'un miracle. La canonisation par laquelle une personne est déclarée sainte est toujours précédée d'une béatification, un acte de plus en plus fréquent dans l'Église Catholique.

À eux deux, les papes Jean-Paul II et Benoît XVI ont fait 2.207 bienheureux et bienheureuses, un chiffre plus grand que les cinq siècles précédents. Quant au pape François, il poursuit cette tendance avec déjà 1.483 béatifications à son actif.