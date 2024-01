Froid : comment éviter que les températures négatives endommagent les voitures stationnées dans les rues ?

Lorsque le mercure était passé en négatif, il y a quatre ans, il avait été impossible pour Fabien, auxiliaire de vie, de prendre sa voiture pour partir travailler : "Quand vous réalisez que votre voiture ne part pas, vous êtes obligé d'annuler toutes vos prestations. Donc maintenant, dès qu'il fait trop froid, je vais au garage, j'ai trop besoin de la voiture."

"Il y a beaucoup de chance que les batteries se déchargent"

Laurent, de son côté, est bien plus insouciant. Il compte simplement laisser sa voiture garée dehors : "J'ai juste le grattoir avec le petit gant qui va bien et ça suffira. 30 secondes de grattage et ça devrait aller". Et si ça ne va pas, il pourra toujours appeler Nami Kara, gérant de l'entreprise de dépannage, qui a, lui aussi, pris les devants : "Avec les températures qui vont atteindre les moins cinq degrés, il y a beaucoup de chance que les batteries vont se décharger. Donc j'ai fait une trentaine de stocks pour la semaine".

Autre problème qui peut se présenter aux automobilistes, le frein à main qui reste bloqué : "Tout ce qui est frein arrière, ça gèle, ça reste bloqué et ça ne se desserre plus". Alors son conseil pour éviter de se retrouver dans cette situation : "Pour mon véhicule, j'ai toujours l'habitude de juste mettre une vitesse". Dernière astuce, avant de laisser sa voiture dans la rue, enfiler des chaussettes sur les essuie-glaces pour éviter que, eux aussi, ne gèlent.