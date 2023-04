Qu'est-ce que le PANG, le nouveau porte-avions français ?

Partons à la découverte du nouveau porte-avions français, qui remplacera le Charles-de-Gaulle en 2038. Le projet d'un nouveau porte-avions a été définitivement acté, a annoncé le ministre des Armées Sébastien Lecornu. Un bateau qui permettra à la France de moderniser sa dissuasion nucléaire. Quelles sont ses caractéristiques ?

Plus lourd, plus grand, plus puissant que son prédécesseur

Tout d'abord, on l'appelle le PANG, pour porte-avions nouvelle génération. Il s'agit d'un véritable monstre d'acier de 75.000 tonnes, plus lourd, plus grand et plus puissant que son célèbre prédécesseur le Charles de Gaulle.

À propulsion nucléaire, lui aussi, ce nouveau bâtiment sera également complètement autonome en énergie. Il sera capable de transporter 2.000 marins, 300 avions de chasse comme le Rafale ou encore des drones. Il est décrit comme une "cathédrale technologique" par le ministre des Armées.

Coût des travaux : plus de cinq milliards d'euros

Naval Group, Technicatome et les chantiers de l’Atlantique seront chargés de la construction du bateau qui devrait commencer fin 2025, début 2026. Le coût des travaux est estimé à plus de cinq milliards d'euros.

Ce qui sera le plus grand navire de guerre jamais construit en Europe devrait être opérationnel en 2038. Pour le moment, ce porte-avions n'a pas de nom officiel. Emmanuel Macron aura la charge de le baptiser avant la fin de son quinquennat.