Robinet intelligent et station d'épuration : comment gâcher moins d’eau à la maison ?

Les nouvelles technologies se mettent souvent au service de la préservation de l’environnement, et parfois de l’eau. Un robinet, qui a la particularité de se contrôler par la voix, a été créé dans cette optique-là. Il est ainsi possible de lui demander des choses très précises comme : "remplis-moi un biberon de 120 ml". Grâce à ses capteurs, il va attendre qu’on mette le biberon pile en-dessous du robinet et va verser, à la bonne température, la bonne quantité d’eau et pas une goutte de plus.

Verse uniquement l'eau dont on a besoin

Même chose quand on veut se laver les mains. Cela fonctionne comme dans les toilettes publiques : l’eau ne va couler que si les mains sont juste en-dessous. Il reste tout de même un levier manuel pour l’utiliser comme n’importe quel robinet mais avec la commande vocale, cet outil proposé par la société Moen va pouvoir économiser de l’eau en versant uniquement ce dont on a besoin.

Car on nous répète constamment qu’il faut économiser l’eau, que les nappes phréatiques se vident et qu’on pourrait bientôt en manquer. Pourtant, on n’arrête pas d’en gaspiller. À chaque fois qu’on tire la chasse d’eau ou quand on lave son linge, c’est de l’eau potable qui est utilisée.

Alors pour économiser, des mini-stations d’épuration d’eau personnelles ont également été créées. Elles font environ la taille d’un gros frigo et vont récupérer les eaux usées des éviers, de la douche et du bain. Puis, elles les purifient pour pouvoir les réutiliser dans les toilettes, le lave-linge, la piscine ou pour l’arrosage. La première machine du genre vient d’être commercialisée par la société Hydraloop. Le coût est élevé (4.000 euros) mais la machine recycle jusqu’à 95% de l’eau du foyer.

La généralisation des doubles canalisations eau potable-eau recyclée permettrait également de ne plus gâcher, car c’est en réutilisant l’eau qu’on l’économise le plus.