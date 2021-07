Que servir à un apéro dinatoire estival ?

Tapas, mezze ou grand plats de partage, Laurent Mariotte et ses chroniqueurs, Olivier Poels et Yves Camdeborde, nous donnent leurs astuces et leurs idées recettes pour des apéritifs estivaux bien organisés. Que ce soit pour ouvrir l'appétit ou pour vous accompagner toute la nuit, il y en aura pour tous les goûts dans l'émission La Table des bons vivants.

Les fruits sont nos amis

"Je vais vous surprendre mais je suis un amoureux des fruits à l'apéro", annonce Yves Camdeborde. "Le melon, la pastèque, la fraise associés systématiquement avec de la protéine ou un légume je trouve que c'est un mariage merveilleux. Cela permet d'avoir des notes de fraîcheur. Petit bonus, commencer par des fruits le repas c'est bon pour la santé car cela favorise le transit."

Parmi les idées, on peut marier "des fraises, avec des asperges et du gingembre sur un pic" comme le chef Yves Camdeborde pour avoir une entrée à la fois douce et pleine de caractère. On peut aussi réaliser un melon à l'orientale en réalisant des brochettes avec des morceaux de melon et de jambon, le tout légèrement badigeonné d'un filet de miel et citron.

On sort la plancha

Ce n'est pas parce qu'il s'agit d'un apéritif qu'il ne faut pas sortir nos plus beaux appareils comme la plancha. "C'est convivial et sans prise de tête", explique Laurent Mariotte. "On peut cuire des moules dessus, les laisser s'ouvrir et les servir avec un condiment à base de chorizo, d'ail et de vinaigre de Xérès. C'est ce que l'on appelle un apéritif brûle doigts".

Vous pouvez également faire la même chose avec des morceaux de canard que vous servez également avec un léger trait de vinaigre Xérès ou de citron pour relever le tout.

Un air iodé

Vacances oblige, on n'hésite pas à ajouter une petite note iodée à notre apéritif comme Olivier Poels : "J'aime bien déguster des bulots ou des crevettes avec de la mayonnaise." C'est simple comme bonjour mais très efficace pour avoir des saveurs sans le moindre effort.

On peut également réaliser une salade de pâtes si nos invités sont connus pour leur appétit avec notamment des crevettes, des herbes et de l'huile d'olive.

Découvrez notre newsletter gastronomie Recevez tous les dimanches à 10h notre newsletter "A table !" pour exceller derrière les fourneaux avec les recettes, conseils et trucs & astuces de Laurent Mariotte, ses chroniqueurs et ses invités. Abonnez-vous ici

Faire trempette

Enfin, une idée simple et qui peut se faire avec ce que l'on a au fond du placard : des sauces pour accompagner des dips de légumes. "Très simplement, vous prenez un yaourt blanc dans lequel vous mettez du Tabasco, de la Worcestershire, un petit jus de citron, des herbes mélangées, une petite pointe de curry et de l'huile d'olive, vous obtenez une sauce qui se marie très bien avec des bâtonnets de carottes", conseille Yves Camdeborde.

Apéro végétal

Enfin, les végétariens ne sont pas en reste avec notamment les gaspachos. "On peut mettre une tomate verte avec un poivron vert et de la courgette ou du concombre. On mixe avec de l'huile d'olive et du vinaigre. Ça fait un beau gaspacho vert", explique Laurent Mariotte.

Pour les plus audacieux, vous pouvez tenter une salade de haricots et de pêches. À servir avec de l'huile de noix, des herbes fraîches et des pignons de pin, si vous désirez un peu de croquant.