Quatre conseils pour bien choisir ses fromages d'automne

Comme les fruits et légumes, les fromages dépendent eux aussi des saisons. Si l'été est la période des fromages frais, qu'en est-il de l'automne ? La table des bons vivants vous donne quelques astuces pour faire le bon choix chez votre fromager.

Misez sur les fromages d'octobre

Quoi de mieux que les conseils d'un spécialiste pour bien choisir ses fromages ? Au micro d'Europe 1, le fromager Jean-Pierre Astor, rencontré sur le marché Forville à Cannes, a dévoilé sa sélection d'octobre. Il conseille "le Reblochon et le Saint-Nectaire fermiers mais aussi les chèvres" locaux. On peut ainsi compter sur "la bûche et la pyramide cendrée" mais aussi sur les chèvres proches du "Chabichou".

Pour un plateau de fromages de saison, Jean-Pierre Astor recommande d'associer un fromage à pâte molle, comme le Reblochon, un autre à pâte cuite (gruyère et comté par exemple), un bleu ou un roquefort et enfin deux chèvres.

Demandez conseil au fromager

Pour ne pas faire d'erreur, Yves Camdeborde conseille, de son côté, d'"aller chercher ses fromages chez des professionnels qui sauront vous guider". "N'ayez pas peur de poser des questions. Je vous promets que le fromager sera toujours très heureux que vous vous intéressiez à ce qu'il fait", assure le chef béarnais.

Faites confiance à l'appellation "fromage fermier"

En automne et pendant le reste de l'année, vous pouvez vous fier à l'appellation "fromage fermier". Car cette appellation est un "gage de qualité", selon le chef Yves Camdeborde. Elle vous garantit un fromage réalisé à partir du lait d'un seul troupeau et non à base d'un mélange de différents laits. En cas de doute, "demandez à votre fromager quel fromage est à point ce jour-là", ajoute Yves Camdeborde.

Sélectionnez le bon vin

Pour une dégustation réussie, vous pouvez miser sur un vin adapté aux fromages sélectionnés. Le Saint-Nectaire, par exemple, se mariera bien avec un vin rouge, "même d'un certain âge", affirme le chef Olivier Poels. En effet, "la texture de ce fromage respecte les tanins" du vin, c'est-à-dire les molécules présentes dans la peau et les pépins du raisin.