Quatre astuces indispensables pour améliorer le sommeil de nos enfants

Anxiété, troubles digestifs, besoin d'attention... Il existe plusieurs raisons pour lesquelles un enfant ne s'endort pas rapidement. Invité dans "Bienfait pour vous" sur Europe 1, le médecin pédiatre Arnault Pfersdorff a livré quatre astuces imparables pour faciliter l'endormissement des touts petits et des un peu plus grands...

Faire du cododo mais pas au-delà de six mois

Le cododo est une très bonne solution pour les premiers mois de vie du nourrisson. Mais attention : au-delà de six mois, cette option perd en efficacité. En effet, si la maman allaite, le bébé sent le lait dans tout la chambre. "C'est comme nous quand on rentre dans une pizzeria. On s'installe, ça sent bon la pizza, on a faim, on s'installe et on ne passe pas commande. On va avoir les crocs", explique avec humour Arnault Pfersdorff, médecin pédiatre. Le bébé vit avec des sens, avec l'odorat, le peau à peau, etc... Et cette situation peut le rendre fou. S'il est dans sa chambre, c'est un peu plus facile.

Ne pas laisser pleurer

Il ne faut pas se dire : "c'est un caprice, ça va passer". Plus l'enfant va pleurer, plus il va perdre confiance. Il faut être tout de suite à côté de lui. Il va sentir notre odeur et notre présence. Éventuellement, si ça ne suffit pas, on met la main sur son ventre, on le caresse. Et, en tout dernier recours, on va le prendre dans ses bras.

Eviter de passer trop de temps à raconter des histoires

N'arrêtez pas de raconter des histoires à vos enfants mais passez-y moins de temps si vous voulez qu'ils s'endorment rapidement. En effet, les histoires les stimulent et les maintiennent donc en éveil.

Rendre la chambre de l'enfant conviviale

Essayez de passer du temps dans la chambre de l'enfant, sans vous occuper de lui. On se met à terre, il joue, on est à côté et, de ce fait, il est détendu. Il ne sécrète pas de cortisol, il est tranquille. Le soir, quand on va se coucher, on ne lui dit pas : "on va aller au lit" mais on refait la même chose. On se met cette fois-ci dans la pénombre. On peut utiliser un matelas à terre de type Montessori.