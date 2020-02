Quand l'art entre en prison : une exposition pour permettre aux détenus de s'évader

REPORTAGE

Comment tenter de se distraire, de se cultiver, lorsque l'on est enfermé entre les quatre murs d'une cellule ? Certains détenus du centre pénitentiaire de Réau (77) semblent avoir trouvé un moyen original. Après deux ans de travail, ils ont organisé une exposition rassemblant plus de 70 œuvres dans la prison.

"Je ne me sens pas en prison"

Parmi ces œuvres originales, on trouve même six tableaux de Pablo Picasso ! Une bouffée d'air pour certains détenus, comme Prince, détenu qui déambule entre les pièces de l'exposition. "Je ne me sens pas en prison. Mon cerveau est ailleurs", explique-t-il. "Il y a d'autres détenus mais je fais comme si c'était des gens de l'extérieur aussi", poursuit-t-il.

"On était plus des numéros"

Penché sur un exemplaire original de la Déclaration des droits de la Femme, Iratxe retrouve sa ferveur militante. "On est des personnes comme les autres. Notre punition n'est pas d'être interdits de culture, juste de liberté", explique la détenue.

L'espoir des commissaires de cette exposition particulière : redonner le gout d'apprendre et d'entreprendre à leur codétenus. Objectif atteint pour certains. "Pendant la préparation de l'exposition, on était plus des numéros", glisse l'un d'entre eux.