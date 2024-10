Propos de Macron sur Israël : «Ressaisissez-vous, vous êtes trop intelligent pour vous laisser aller à ce genre de facilité», clame Philippe Lellouche

Depuis quelques semaines, les prises de positions du président de la République, Emmanuel Macron, provoquent la colère du Premier ministre israélien et de la communauté juive de France, notamment sur la création de l'État d'Israël ou sur les frappes israéliennes au Liban et en Iran. Au micro de Pascale de La Tour du Pin, le comédien Philippe Lellouche appelle Emmanuel Macron à se ressaisir : "S'il m'écoutait, je lui dirais, ressaisissez-vous. Vous êtes trop intelligent pour vous laisser aller à ce genre de facilité. Et surtout, faites attention aux mots que vous employez".

L'acteur estime qu'il "y a des gens" qui l'aiment, "qui ont voté" pour lui et il les trahit : "Vous mettez une cible dans le dos en ce moment à des gens. Faites attention quand vous parlez d'Israël, parce que d'une certaine façon, vous cautionnez tous ceux qui en veulent aux juifs. C'est ça l'effet pervers. On ne traite pas ses amis comme ça puisque vous dites que vous êtes l'ami d'Israël". Philippe Lellouche revient également sur les dernières élections législatives qui étaient "d'une violence absolue".

"Est-ce que vous vous rendez compte quel a été l'enfer dans les bureaux de vote pour les juifs de France ? Pour qui faut-il voter ? Quel est celui qui va me protéger ? Voter LFI, ouvertement antisémite. Voter pour le RN, qui par le passé l'a été très clairement aussi. Peut-être qu'ils ont changé, mais à l'époque, ils l'ont été. Ceux qui ont voté pour vous, parce que le cordon sanitaire a encore une fois extrêmement bien fonctionné, c'est le ni-ni qui a fait qu'on a voté pour Emmanuel Macron. Alors soyez à la hauteur de ce vote-là".