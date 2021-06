Prix du stationnement à Paris : Pécresse accuse Hidalgo de "ségrégation sociale"

La maire PS de Paris Anne Hidalgo fait "de la ségrégation sociale" en rendant payant le stationnement des motos et scooters thermiques et en augmentant le tarif visiteur automobile, a accusé jeudi Valérie Pécresse, présidente ex-LR de l'Ile-de-France candidate à sa réélection.

"Mme Hidalgo, avec son péage et la taxe sur les deux roues, est en train de faire de la ségrégation sociale et de fermer Paris", a-t-elle estimé sur Europe 1, à trois jours du premier tour des élections régionales. La hausse des tarifs de stationnement pour les visiteurs "c'est un nouveau péage, un péage urbain qui est en train d'être instauré par la mairie de Paris vis-à-vis des banlieusards qui vont devoir payer six euros de l'heure" (pour une automobile), a-t-elle dénoncé. "C'est l'écologie punitive que je réprouve parce que je lutte contre la pollution mais avec une écologie positive qui va aider les automobilistes à changer de voiture. Je lutte contre la pollution, pas la bagnole", a-t-elle fait valoir.

Elle voit aussi avec l'entrée en vigueur au 1er juin de la Zone à faibles émissions dans le grand Paris, à l'intérieur de l'A86, interdite aux véhicules les plus polluants, "une autre ségrégation sociale". "Le principe est bon, le problème c'est qu'aucune mesure sociale d'accompagnement n'a été prise ni par la mairie de Paris ni par personne", a-t-elle critiqué, en promettant "une aide de 6.000 euros pour que les automobilistes qui habitent ou travaillent dans la ZFE puissent changer leur voiture".

L'équipe de la maire Anne Hidalgo a annoncé mardi des mesures fortes pour réduire la place des véhicules polluants dans la capitale: le stationnement payant pour les motos et scooters thermiques dès 2022 et une hausse du tarif visiteur automobile, en parallèle de la piétonnisation du centre de Paris. Les motos et les scooters à essence devront payer 50% des tarifs des voitures qui eux augmenteront au 1er août, de 4 à 6 euros pour le tarif visiteur ou de 2,4 à 4 euros l'heure suivant les arrondissements.