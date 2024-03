Prix du paquet de cigarettes, promotions, retraite... Ce qui change au 1er mars 2024

Ce mois de mars 2024 sera encore synonyme d’augmentation pour les Français. Tabac, promotions, RSA… Europe 1 fait le point sur tout ce qui ce qui change à l’occasion du passage en mars.

Nouvelle hausse pour le prix du tabac

Une fois n’est pas coutume, le prix du paquet de cigarette augmentera vendredi. Selon les marques, la hausse sera comprise entre 50 et 75 centimes, précise un arrêté publié le 9 février au Journal Officiel. Toutes les marques ne seront pas concernées par cette augmentation. Seuls les paquets de Lucky Strike, Rothmans, Vogue, Pall Mall ou encore de Winfield verront leur prix repartir à la hausse, et s'éloigner un peu plus de la barre symbolique des 10 euros l'unité.

Les promos non alimentaires désormais limitées

Le grand changement pour les Français concernera les promotions. Terminée la grande braderie dans les rayons. Désormais, avec la loi Descrozaille, votée il y a un an, les nombreuses promotions non alimentaires de plus de 34% seront désormais interdites. Cela sera surtout vrai sur les produits d’hygiène, d’entretien et de beauté comme les couches, la lessive ou les shampoings.

Le RSA sous conditions poursuit son expansion

Déjà expérimenté dans 18 départements depuis 2023, le revenu de solidarité (RSA) sous conditions, qui consiste à conditionner à 15 heures d’activité par semaine ce revenu minimal, va s’étendre à 29 autres départements. Dorénavant, 47 départements seront inclus dans l’expérimentation. La généralisation de RSA sous conditions se fera l’année prochaine, a assuré la ministre du Travail, Catherine Vautrin.

Fin du chèque énergie

Le mois de mars sera le dernier mois pour utiliser son chèque énergie, envoyé mi-avril 2023. À l’époque, près de 5,6 millions foyers étaient concernés par le dispositif. Un nouveau chèque énergie sera distribué cette année aux ménages concernés, alors que les prix de l’énergie restent élevés.

Du changement côté retraite

Les 13 millions de retraités qui reçoivent une pension complémentaire de l’Agric-Arrco vont voir du changement au mois de mars. Avec l’évolution au 1er janvier du taux de la CSG, la contribution sociale généralisée, les bénéficiaires verront une régularisation de leur pension au mois de mars. Selon la situation de chacun, la pension sera à la hausse ou à la baisse.

Passage à l’heure d’Été

Enfin, les Français ne devront pas oublier d’avancer d’une heure leur montre lors de la nuit du samedi 30 au dimanche 31 mars. Malgré les débats ces dernières années, le changement heure d’hiver – heure d’été sera encore d’actualité. Pas de doute que les débats seront nombreux pour savoir une fois encore, dans quel sens l’aiguille devra bouger.