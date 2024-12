Prix du gaz, hausse des tarifs des consultations médicales... Ce qui change au 1er décembre

Après l'augmentation du Smic en novembre, le mois de décembre arrive également avec son lot de changements. Et parmi ces derniers, on trouve notamment des hausses de prix. Hausse des tarifs du gaz, des consultations médicales, prime de Noël, fin du dispositif Pinel... Europe 1 fait le point sur ce qui change en cette fin d'année.

Le prix du gaz augmente

Si le Premier ministre Michel Barnier a renoncé à l'augmentation des taxes sur l'électricité, le gaz va lui connaître une nouvelle augmentation, la sixième en un an. Selon la Commission de régulation de l'énergie (CRE), le prix repère de vente va grimper de 2,5% en moyenne. Concrètement, cela va se traduire par une hausse d'environ 0,14 euro/kWh pour la cuisson et l’eau chaude, et de 0,11 euro/kWh pour le chauffage.

La consultation chez le médecin généraliste passe à 30 euros

Obtenu après un accord de longue haleine avec l'Assurance maladie, le prix de la consultation chez le médecin généraliste grimpe à 30 euros à partir du 22 décembre. En novembre 2023, le prix de la consultation avait déjà été revalorisé à 26,50 euros. Une augmentation d'1,50 euro qui avait été jugée insuffisante à l'époque par les médecins. À noter que les consultations pour les enfants de moins de six ans passe à 35 euros, contre 31,50 jusqu'à présent. Pour les enfants de moins de deux ans, il faut compter 39 euros, puis 40 euros à partir de juillet 2025.

Voir un médecin spécialiste va également coûter plus cher

Les consultations chez les spécialistes augmentent également. Une hausse qui se fait en deux temps, 22 décembre 2024 et juillet 2025, détaille le site service-public.fr. Ainsi, "la consultation coordonnée chez le psychiatre, neuropsychiatre ou neurologue" passe à 55 euros (contre 51,70 euros actuellement) et va atteindre 57 euros en juillet 2025. La "consultation coordonnée chez le gynécologue médical" passe à 37 euros en décembre, et 40 euros en juillet. Elle était fixée jusqu'à présent à 33,50 euros.

La "consultation coordonnée chez le gériatre" passe, elle, de 31,50 euros à 37 euros, puis 42 euros en juillet 2025. Soit une hausse de 10,50 euros en l'espace de quelques mois. Mais ce n'est pas la hausse la plus importante dans le secteur médical. Elle revient à la consultation de "dépistage de mélanome chez le dermatologue". Fixée à 47,50 euros, elle passe à 54 euros, puis 60 euros. Soit une hausse totalement de 12,5 euros entre le 22 décembre 2024 et juillet 2025.

La prime de Noël versée le 17 décembre

Un temps annoncée le 13 décembre, c'est finalement à partir du 17 que sera versée la prime de Noël pour les Français qui bénéficient des minimas sociaux (RSA, ASS, AER). Quel montant, et comment la percevoir ? >> Tous les détails sont à retrouver dans notre article.

Fin du dispositif Pinel

Bien connu des investisseurs en immobilier, le dispositif Pinel prend fin en même temps que l'année 2024. Pendant 10 ans, il a permis à ceux qui plaçaient leurs économies dans la pierre de bénéficier, sous conditions, d'avantages fiscaux.