Prison : pourquoi les agents pénitentiaires sont-ils en colère ?

La hausse des salaires de 200 euros promise par le Garde des Sceaux n'a pas calmé les esprits des agents pénitentiaires. Ces derniers, épuisés et en colère, sont en grève aujourd'hui. Ils s'apprêtent à manifester devant une cinquantaine d’établissements en France pour des salaires qu’ils jugent insuffisants

"On mérite mieux"

"On se sent vraiment lésé. On est très agacé et on est interloqués", témoigne sur Europe 1 Antony Mazoyer, délégué régional du Syndicat Pénitentiaire des Surveillants à Fleury-Mérogis. "En fait, on ne comprend pas et on aimerait être enfin entendu pour notre cause. Malheureusement, pour avoir une vraie bonne paye, on doit faire beaucoup d'heures supplémentaires et ça, c'est un vrai problème parce qu'on en prend un coup aussi au niveau familial", poursuit-il. "Les conditions de travail sont assez compliquées. On a pas mal de manque de personnel au quotidien, beaucoup d'agressions. C'est vrai qu'on a pas mal tiré sur la corde pendant la période Covid. On a eu beaucoup de collègues, malheureusement, qui sont tombés malades. On en voit pas forcément la juste récompense de tous. On mérite mieux".

La question de la fusion des grades

Les syndicats s'insurgent aussi contre fusion des grades (surveillant/brigadier, puis, premier surveillant/ major et lieutenant/capitaine) prévue dans le cadre de la réforme statuaire en cours. Selon eux, un surveillant devra avoir 21 ans de carrière pour avoir un indice sommital pour partir à la retraite. Il devra donc travailler quatre ans de plus qu'à l'heure actuelle. Le ministre de la Justice assure quant à lui que la fusion des grades permettra un meilleur déroulé de carrière.