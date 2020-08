Prise d'otages en cours au Havre : le Raid sur place, trois libérations

Le Raid est arrivé jeudi en début de soirée au Havre où un homme armé a pris en otages, dans l'après-midi, plusieurs personnes avant d'en libérer deux par la suite, a-t-on appris auprès de la police. Un troisième otage a ensuite été relâché, selon les informations d'Europe 1.

Pour le moment, aucun coup de feu n'a été tiré et aucun blessé signalé, a-t-on signalé à Europe 1. L'homme, "seul", est retranché dans les locaux d'une agence de la Bred, en plein centre du Havre, à 200 mètres à peine de l'Hôtel de Ville, "depuis 16h45", a précisé à l'AFP l'officier de communication de la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP) de 76.

D'après les informations d'Europe 1, le preneur d'otages, un homme, seul, serait porteur d'une arme de poing, un pistolet. En se retranchant à l'intérieur de la banque, il a menacé plusieurs personnes. Six personnes ont été initialement prises en otage et une première a été rapidement libérée, a affirmé une source policière à l'AFP. Selon l'officier de communication de la DDSP, une deuxième personne a été libérée.

Un preneur d'otages déjà connu des services de police

L'auteur, âgé de 34 ans, est connu pour des antécédents psychiatriques, a indiqué une source proche de l'enquête. Il est également fiché au TAJ (Traitement d'antécédents judiciaires) pour enlèvement, séquestration et port d'arme. Les motivations du suspect ne sont pas encore très claires, ont indiqué des sources policières à Europe 1.

Le quartier est actuellement bouclé par les forces de l'ordre et assurent un périmètre de sécurité. Les policiers de la Brigade de recherche et d'intervention (BRI) et du Raid ont été appelés pour mener cette opération.