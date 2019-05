Prise d'otages de Blagnac : la patronne du tabac menacée de mort

Deux jours après la prise d'otages qui s'est déroulée dans son commerce, la patronne du tabac de Blagnac a été menacée de mort jeudi, en début d'après-midi, selon les informations de La Dépêche du Midi.

Elle a porté plainte

Un homme a téléphoné au tabac, jeudi, vers 14 heures, en affirmant être en face de l'établissement et sur le point de rentrer pour la tuer, raconte le journal. "Comment, vous me menacez ? Mais qu’est-ce que vous voulez au juste ?", a répondu la gérante du tabac alors qu'une dizaine de clients se trouvaient à l'intérieur. Elle a reçu un autre appel menaçant, quinze minutes plus tard, et a décidé de porter plainte.

"Tout ce qu'il disait était assez réfléchi"

Peu de temps avant, la gérante du tabac est revenue sur la prise d'otages auprès du média toulousain : "Tout ce qu'il disait était assez réfléchi, sensé, il avait tout bien préparé. Dans son sac, il avait tout prévu. On s'interroge : est-ce que c'est un véritable pistolet ?", explique-t-elle, alors que le tabac a déjà rouvert ses portes. "Nous sommes un commerce de proximité, il était important de fonctionner très vite. J'estime qu'il faut qu'on passe vraiment à autre chose à présent."