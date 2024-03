Principale menacée par un élève à Dijon : comment l'alarme anti-intrusion a probablement permis d'éviter un drame

Il est décrit comme perturbé et perturbateur... Vendredi dernier, un collégien d'un établissement de la région de Dijon a menacé sa principale avec un couteau. Mais grâce au sang-froid de cette dernière, le drame a pu être évité. La directrice de l'établissement a notamment activé l'alarme anti-intrusion. Une action qui a permis aux élèves de se confiner immédiatement dans les salles de classe, se mettant ainsi en sécurité alors que le collégien, toujours muni d'un couteau, a tenté de rentrer dans sa classe.

Ces exercices de mise en situation sont bien connus des élèves, des enseignants et du personnel : "Nous faisons des exercices d'évacuation quand il y a d'incendie, des exercices de confinement quand il y a une intrusion", explique au micro d'Europe 1, Pierre N'Gahane, recteur de l'académie de Dijon. Avant d'ajouter : "On est dans un établissement sécurisé. Il y a des caméras un peu partout. Si vous faites le tour sur la voie publique, vous avez des caméras".

"Le diable se trouve dans les détails"

Une procédure qui a toutefois quelques failles. Juste après l'alerte anti-intrusion, l'alarme incendie s'est aussi déclenchée, créant la confusion chez les élèves. Certains sont sortis de l'établissement alors que le suspect était toujours dans les couloirs, continue le recteur.

"Il faut qu'on retravaille parce que malheureusement, le diable se trouve dans le détail et ce sont des exercices que nous devons poursuivre au niveau de l'Éducation nationale", estime-t-il. Depuis les attentats de 2015, toutes les écoles, les collèges et les lycées ont pour obligation de mettre en place un plan particulier de mise en sûreté et de s'équiper d'une alarme anti-intrusion. Mais selon certains syndicats d'enseignants, celle-ci n'existerait pas dans tous les établissements.