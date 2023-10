Présence d'Emmanuel Macron, écran géant... Comment vont se dérouler les obsèques de Dominique Bernard ?

Les cours sont suspendus, ce jeudi matin, au lycée Gambetta pour ce dernier hommage à Dominique Bernard, assassiné vendredi dernier. Les obsèques de Dominique Bernard seront célébrées, ce jeudi matin, à 10 heures, à la cathédrale d’Arras en présence d’Emmanuel Macron. Tina, élève de première, et Gaëlle, une maman d'élève, seront sur la place de la mairie où la célébration sera retransmise sur écran géant. "C'est vraiment un déchirement pour le lycée, donc j'y vais avec beaucoup d'émotion et surtout beaucoup d'empathie pour les professeurs qui ont perdu leurs collègues de façon aussi tragique", a rapporté Tina au micro d'Europe 1.

"C'était un professeur très apprécié"

"Je pense qu'il va y avoir du monde. C'était un professeur très apprécié et il a protégé nos enfants quand même. C'est la moindre des choses que de lui rendre hommage", déclaré, de son côté, la mère de famille.

La messe sera célébrée par Olivier Leborgne, évêque d'Arras, qui a préparé une homélie à la mémoire du professeur assassiné. Deux textes, choisis par les proches et la famille de Dominique Bernard, seront lus. "Il faut que ce soit une parole de vérité, de consolation et d'espérance, aussi bien pour la famille de Dominique Bernard que pour les enseignants qui sont touchés en plein cœur, que pour tous ceux et toutes celles qui seront là, parce que la nation se sent touchée", a rapporté l'évêque. Dominique Bernard sera ensuite inhumé dans la stricte intimité familiale.

Une cérémonie retransmise sur écran géant

Les places à l'intérieur de la cathédrale d'Arras seront réservées aux proches, au monde enseignant et aux officiels. Emmanuel Macron sera présent à cette cérémonie, un moment très solennel, peut-être un peu trop, selon un ancien collègue et ami de Dominique Bernard, Georges Parisse. "J'aurais préféré que ce soit, peut-être, plus intime, mais que cette communion de mes collègues et de moi-même et de sa famille et des amis puisse avoir lieu sans que ça prenne une dimension politique", a rapporté le professeur.

Les nombreux anonymes, élèves et parents, pourront assister à la cérémonie retransmise sur un écran géant sur la place de la mairie. Une foule qui devrait voir passer le cercueil de Dominique Bernard avant le début de la cérémonie.

La matinée s'annonce sous haute sécurité policière : contrôles de police, périmètre de sécurité et interdiction de circulation dans l'hypercentre sont mis en place. Une surveillance par drones des abords de la cathédrale d'Arras est aussi prévue.