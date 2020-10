Pourquoi Napoléon est-il à l'origine de l'expression "saoul comme un Polonais" ?

Stéphane Bern propose chaque jour, dans Historiquement vôtre avec Matthieu Noël, de partir à la découverte de ces expressions que l'on utilise au quotidien sans forcément connaître leur origine. Mercredi, l'animateur nous raconte l'origine de l'expression "saoul comme un Polonais".

Un exploit d'un régiment polonais en 1808

"Si les Polonais ont une solide réputation en matière d'alcool, c'est à cause de Napoléon ! En 1808 pendant la campagne d’Espagne, un assaut final doit être donné à 1.500 mètres d’altitude et c’est un régiment d’élite polonais qui fait la différence grâce à sa détermination et sa puissance. Après l’affrontement, quand les généraux français présentent à l'empereur les valeureux combattants, ils tentent de minimiser leur exploit en soulignant qu’ils avaient bu pour se donner du courage.

Mais Napoléon répondit : "alors la prochaine fois, sachez être saouls comme des Polonais". Selon une autre version de l'histoire, l'empereur aurait dit "il fallait être saoul comme un Polonais pour accomplir cela". Quoi qu'il en soit, voilà donc comment un compliment a construit une légende par forcément reluisante pour tout un peuple.

Et comme l'alcool est au centre de cette chronique, laissez-moi finir sur une phrase attribuée au romancier Georges Courteline : "l'alcool tue lentement, on s'en fout, on n'est pas pressé".