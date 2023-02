Pourquoi la délivrance des certificats de décès par les infirmières libérales fait polémique

Une expérimentation qui fait déjà débat. Mercredi, au cours d'un déplacement à Valenciennes, le ministre de la Santé, François Braun, a annoncé que les infirmières libérales pourraient délivrer des certificats de décès, notamment pour faire gagner du temps aux médecins. Jusque-là, seuls ces derniers étaient habilités à signer le certificat de décès, document obligatoire pour l'organisation des obsèques. Pour l'instant, les infirmières libérales pourront s'en charger dans six régions tests. Une décision qui fait débat, notamment dans le Nord.

"Je ne comprends pas qu'on puisse confier cette tâche à quelqu'un qui n'a pas la formation"

Selon le ministre de la Santé, cela permettra de décharger les médecins d'un acte non rémunéré en journée, pour lesquels ils sont de moins en moins disponibles. "Il faut entendre les familles qui doivent patienter des heures avant d'avoir un certificat de décès. C'est tout à fait anormal. Donc je vais donner la possibilité aux infirmières de pouvoir signer ces certificats de décès", a expliqué François Braun. "C'est dans le cadre de là aussi d'un exercice coordonné. Donc on est dans quelque chose qui reste quand même encadré, bien entendu."

Une décision qui ne convainc pas Jean-Philippe Platel, le président du Conseil de l'Ordre des médecins du Nord. "Le certificat de décès est un acte médico-légal. En tant que médecin, je ne comprends pas qu'on puisse confier cette tâche à quelqu'un qui n'a pas la formation", fustige-t-il. Selon lui, il vaudrait mieux rémunérer cet acte. "Les patients décèdent notamment dans les Ehpad. Il n'y a plus beaucoup de médecins traitants et on est obligé de faire appel à des médecins extérieurs qui vont faire cet acte gratuitement. Donnons un honoraire en rapport avec cet acte, et je crois qu'on réglera une partie du problème."

D'ailleurs, quand ils sont signés de nuit ou le week-end, ces certificats de décès sont payés 100 euros. Et là, les praticiens répondent présents.