Pénurie d'amoxicilline : «Nous sortons de crise», assure François Braun

Des pharmacies aux étagères à moitié vide et des malades qui peinent à se soigner correctement. La pénurie d'amoxicilline à laquelle fait face la France cet hiver gêne particulièrement les professionnels de santé, qui tentent de trouver des solutions alternatives. Ainsi, des dizaines d'officines ont commencé à fabriquer l'antibiotique elles-mêmes, pour répondre à la demande.

Une liste des médicaments essentiels

Mais la pénurie est en passe d'être résolue, estime ce vendredi matin au micro d'Europe 1 le ministre de la Santé et de la prévention François Braun. Selon des informations d'Europe 1, près d'un million de doses d'amoxicilline doivent arriver d'ici deux semaines dans les pharmacies. "On aura ainsi un mois de stock supplémentaire en amoxicilline. Et nous avons récupéré des stocks de paracétamol. Donc, nous sortons de cette période de crise dans les deux semaines qui viennent", explique dans Europe matin le ministre de la Santé.

Mais ce dernier ne veut "plus jamais" vivre une situation pareille. Alors, François Braun veut établir une liste des médicaments essentiels. "Je l'ai demandé pour le mois de juin", souligne-t-il. "Aux États-Unis, cette liste fait environ 170 médicaments. (...) Le but, c'est d'identifier tous les endroits où il peut y avoir des problèmes et mettre les actions pour les anticiper", poursuit l'ancien président du Samu.

Un "plan banc du médicament"

La liste sera réalisée conjointement "entre les industriels et les ministères de la Santé et de l'Industrie". Car François Braun veut anticiper l'hiver, "quitte à faire des stocks préalables", soulignant qu'il est difficilement justifiable de ne pas anticiper une saison qui arrive chaque année.

Enfin, pour éviter une nouvelle pénurie d'antibiotiques, le ministère va mettre en place un "plan blanc médicament". "Comme cela, dès qu'on a une crise, on a sur la table la liste de toutes les actions immédiates" à mettre en place, conclut François Braun.